Durante la tarde del miércoles, el gobernador, Juan Manzur, recorrió la localidad de Choromoro, al norte de la capital tucumana, donde dejó inaugurado un cajero express de la Caja Popular de Ahorros, que se convertirá así en el primero en el lugar.

“Aquí no había cajero y la gente no tenía de donde sacar su sueldo y tenía que irse a otro lugar. Este era uno de los grandes pedidos que teníamos. En plena pandemia le pedíamos a la gente que no se traslade y como hacía. Esto es acercar el estado a la gente. Esta es una manera de llegar a toda la provincia. Estos pasos que vamos dando son los grandes desafíos que tenemos con mi equipo”, afirmó Manzur.

El primer mandatario estuvo acompañado por la delegada comunal local, María Olga Díaz, el diputado, Pablo Yedlin, el intendente de Trancas, Roberto Moreno, el delegado comunal de Tapia, Pedro Acosta, el secretario del ministerio del Interior, Sergio Apestey, las legisladoras Sandra Mendoza y Paula Galván, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, y el representante de la entidad financiera, Hugo Ledesma.

Por otro lado, durante el recorrido las autoridades locales aprovecharon para entregar indumentaria deportiva a distintas instituciones del campeonato departamental. En este caso recibieron camisetas, pantalones y medias el Club Unión Choromoro, Club Atlético Río Seco, y Juventud Unida de Vipos.