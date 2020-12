Para todas las disciplinas deportivas este 2020 fue un año atípico y prácticamente sin competencia, en algunos casos, por razones de público conocimiento. Pero el equipo de fútbol femenino de Atlético Tucumán pudo tener cierto rodaje en el tramo final.

Comenzaron octubre retornando a los entrenamientos en el Complejo José Salmoiraghi, con primera y reserva.

Equipo de fútbol femenino de Atlético Tucumán.

En los primeros días de diciembre viajaron a Córdoba a disputar partidos amistosos ante Talleres y Belgrano. Algo histórico para la institución y por supuesto, para el fútbol femenino de la provincia.

Salir de Tucumán fue una gran experiencia para el el plantel comandado por el Director Técnico Florencio Robles, quien es acompañado por Daiana Valle (Coordinadora general y Preparadora Física); Gabriela Guerrero (Ayudante técnica) y Aquiles Carreño (Entrenador de arqueras).

El fin de semana pasado, cerraron el año con un amistoso en Salta, ante Central Norte, en el Estadio Padre Martearena.

Daiana Valle, quien es la encargada de organizar la agenda, nos contó cómo seguirán las actividades para el conjunto “Albiceleste”: “Después del partido ante las salteñas, las chicas quedaron libres hasta el 8 de enero, día que van a volver a las prácticas en el Complejo José Salmoiraghi. Nos espera un año con más ritmo y vamos a aprovechar al máximo para entrenar. Vamos a hacer pruebas para sumar más jugadoras y reforzar a los equipos que van jugar el torneo local de campeonato y ascenso”, expresó.

Aún no está oficialmente confirmado pero Atlético Tucumán podría disputar el certamen de AFA en el 2021. Por eso van a estar comunicando, más adelante, las fechas para que jugadoras Sub 18 y Sub 20 hasta 30 años, se presenten en las respectivas pruebas.