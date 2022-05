Durante la mañana de este lunes, en el Aeroclub Tucumán de Yerba Buena, se realizó el lanzamiento del operativo de prevención y control vehicular “Lapacho”. La policía de Tucumán junto a las fuerzas federales, coordinarán este operativo a fin de neutralizar la delincuencia. El acto estuvo presidido por el gobernador Osvaldo Jaldo.

También estuvieron presentes el vicegobernador Sergio Mansilla, el presidente de la Corte Suprema, Dr. Daniel Leiva, el vicepresidente de la Legislatura de Tucumán, Regino Amado, el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, el vocal decano de la Corte Suprema de justicia, Dr. Antonio Estofán, el ministro fiscal, Dr. Edmundo Jiménez, el presidente de la cámara federal de apelaciones, Dr. Mario Leal, funcionarios e intendentes municipales.

“Vamos a poner todo de nuestra parte para ayudar, y mandarle fuerzas a nuestros policías que irán a los puntos fronterizos para evitar que entre la droga, vamos a cubrir todos los ingresos, va a haber controles 24hs al día de las 4 fuerzas de la provincia. Vamos con el convencimiento de que vamos a lograr esta misión, comenzó diciendo el gobernador en su discurso.

Lanzaron el operativo de prevención y control vehicular “Lapacho”. Foto: Germán Valdez.

Luego agregó que, “nosotros hoy, tomamos la decisión que tiene que ver con cuidar a la gente, estamos cubriendo las fronteras de Tucumán, ya que es un punto estratégico para el contrabando, tráfico de droga, y de personas, y otros delitos, y no puede ser que como tucumanos no hagamos nada, las drogas y las sustancias toxicas vienen de Bolivia, y afectan a nuestra provincia, a Santiago, y quien sabe hasta dónde más llega”.

“Desde aquí no solo queremos ayudar en la lucha con el narcotráfico, por eso nuestra policía y justica va a trabajar en el narcomenudeo. Evitar que entre a la provincia y lo que quede aquí, combatirlo. Los que delinquen, casi el 90% son consumidores, y con eso no hay garantía de nada, no vacila en jalar el gatillo, en quitarle la vida a alguien y no podemos permitir eso”, sostuvo.

Y enfatizó que frente a la lucha contra el narcotráfico, “No le tenemos miedo a nada ni a nadie”.