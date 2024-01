La ocupacion hotelera en los primeros dias de enero

Se analizaron los detalles de la ocupación hotelera, el gasto diario y los destinos más elegidos por los visitantes durante el primer fin de semana del 2024 en nuestra la provincia. En ese sentido el gobernador Osvaldo Jaldo señalo que ·sostenemos la decisión institucional de fortalecer el turismo, la “industria sin chimenea” que genera trabajo para nuestra gente”.El mandatario explicó que “el promedio de ocupación provincial alcanzó un alentador 56%, con alrededor de 23.000 turistas que eligieron disfrutar de nuestras bellezas naturales. Este fin de semana no solo fue testigo de descanso y recreación, sino también de más de 200 actividades artísticas, culturales y deportivas que enriquecieron la experiencia turística. Esto no solo dinamizó la economía, sino que también generó un impacto económico notable de $540 millones. También remarcó que “nuestro objetivo no es solo que los turistas nos visiten, sino que disfruten de una experiencia inolvidable y regresen en futuras oportunidades.

En este contexto, celebramos la inversión privada, que demuestra el compromiso del empresariado tucumano, que se complementa con la gestión estatal en pos del desarrollo local”.

Jaldo estuvo acompañado por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; la ministra de educación, Susana Montaldo; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales, entre otros.