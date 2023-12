Julio César Chacana: “Lo bueno de la profesión de actor es que nos hace crecer”

Julio César Chacana (63) es, antes que actor, profesor de Música. Se aventuró en el teatro, un espacio completamente nuevo para él, preparándose para ello en la Facultad de Artes. Chacana Nació en San Miguel de Tucumán, provincia en la que estudió, trabaja y reside. En conversación con el actor, nos cuenta de sus comienzos, su vida y su prolífera carrera. Detallamos los tramos más relevantes de la entrevista:

“Comencé ahí a incursionar en el teatro y debuté ese año. Estaba yo en, sí, justamente en ese año, en primer año, en el 87, y debuté en la sala Orestes Caviglia, en un musical que se llamaba El Infierno Azul, dirigido por el benemérito y excelente actor y director Luis Giró. Ese fue mi primer debut. Y, bueno, desde allí ya no paré. Incursioné ya en varios géneros también”, dijo el actor de su paso por la Escuela de Teatro, hoy Escuela Universitaria de Teatro de la UNT.

La pasión se desprende de sus palabras “ya llevo, treinta y pico de años. La verdad que es una cosa muy linda, muy hermosa, muy gratificante, y que llena de vida, y da vida eso para mí es la parte de la música, que es mi alma. Otro pedacito, digamos, de esa alma es el teatro también” expresa emocionado.

Chacana en el escenario Foto: Cedida Julio Chacana

La sabia complementación de las dos áreas en que se especializó le da las herramientas para lograr su propósito de dejar huella en sus alumnos: “Esas dos pasiones se juntan juntamente en el teatro, y es lo que traté de volcar en mi labor docente también en la escuela, porque enseñé en tres niveles, nivel inicial, primario, secundario y terciario. Entonces siempre puse en ejercicio esas dos carreras”, explicó.

Una de sus actuaciones más recientes fue en “Eusebio Ramírez, confesiones de un transformista”. Con la producción de La Teoría del Gran Ja!, este cuasimusical de Mariano Moro se adentra en la historia de un actor transformista que, mientras ensaya su show, va relatando su historia desde la primera infancia.

Consultado sobre esta obra, Chacana contó que “Es un unipersonal donde mezclo la música y el teatro, las dos cosas. Es bastante interesante el trabajo que realizamos con Benjamín (Tanuré Goduard, el director), en este unipersonal pude unir esas dos pasiones, el canto, la música, la expresión corporal”.

“Es la vida de un transformista, que pone en escena toda su vivencia, su vida, su dolor, su alegría, su felicidad, sus traumas, cómo vivió su vida desde la infancia, los problemas que tuvo que superar, traumas, el perjuicio social también. Y lo va mezclando, lo mezcla con el humor, la música. Muchas cosas es también muy sarcástico, pero que no deja de ser verdad todo lo que dice”, comentó y agregó que, la obra logra que el público “pasee por muchas emociones, la alegría, la felicidad, la tristeza, la amargura. Bastante variado en ese sentido, juega mucho con las emociones. El público se contagia bastante, se engancha mucho con eso. Recibí críticas muy, muy buenas realmente del público: me hiciste llorar, me hiciste reír, me hiciste feliz, me hiciste pensar, salgo con la cabeza con muchos datos, qué sé yo. Cosas así, gratificantes para uno como actor”.

“Vaya Ramona Vaya”, ha sido otra de las grandes puestas en escena en la que participó Julio en los últimos años: “ya hace ocho años que hacemos esta obra, imagínate que excelente fuimos a Gira a Salta también, a otras localidades de acá de la provincia”.”Es una obra muy linda, muy interesante y muy actual, creo que nunca perdería vigencia. Y eso es lo que le gusta mucho al público, porque también sale con muchas cosas para pensar, para replantearse, para cambiar la visión también que uno muchas veces tiene de esos mundos”, describió el actor.

Julio César Chacana Foto: Cedida Julio Chacana

Invitado a dar su visión sobre la actualidad del teatro en Tucumán, Julio comentó que, “tenemos propuestas bastante variadas, que tocan diversos temas. Algunos son interesantes, algunas cosas son como trilladas, otras con una visión muy feminista, una melange, digamos, de cosas. Lo bueno es que hay bastantes producciones. Eso es muy, muy, muy bueno. Interesante desde la óptica como actor también de ir a ver esas obras y sacar elementos que a uno le puedan servir. Y descartar aquellos que no va o con los que uno no está de acuerdo”.

“Todo nos hace crecer. Eso es lo bueno de esta profesión como actor. Uno se va puliendo y siempre tiene cosas para aprender. Eso es lo más gratificante”, concluyó.