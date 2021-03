El Ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, analizó la situación actual de la educación en la provincia a tres semanas del retorno a la presencialidad.

“Al momento de hoy en Tucumán hay 27.300 burbujas. Vamos a monitorear esto de manera sistemática y permanente. La burbuja es una manera de organizarnos. Es decir: estos chicos van con este docente, en este espacio de la escuela, para que unas con otras no se toquen. Eso nos permite implementar el protocolo. Hemos aislado preventivamente 23, algunas de las cuales ya están volviendo, es decir menos del 1 por ciento. Esta es la foto hoy, nosotros seguimos con prudencia, con mucha atención a lo que es un hecho general en la población que es el incremento de casos”, dijo el ministro.

“Creemos que la burbuja funciona y para que funcione hay que cumplir el protocolo. Los casos que se manifestaron en docentes y alumnos, son en la mayoría en los ámbitos sociales y familiares. Tenemos que hacer un aporte, un cuidado porque nosotros necesitamos que esto pueda seguir así: que algo tan importante como el inicio e clases lo podamos llevar adelante. Parecen cosas sencillas pero ayuda muchísimo que no se propague”, aseveró Lichtmajer.

En relación al protocolo explicó que el sistema de burbuja permite aislar a los casos que corresponden y permitir que las actividades continúen. “Se registran contagios cercanos de una persona que va a la escuela, en la escuela no. A la burbuja a la cual pertenece la persona que tuvo el contacto se la aísla preventivamente. Luego se hace la sanitización que corresponde y se retorna. En todos los casos quiero ser claro en la recomendación del protocolo. Contacto estrecho es no tener la distancia, no tener el barbijo. En cualquier caso que se presenta, la persona que manifiesta la enfermedad se aísla y solamente se aísla a los contactos estrechos. Eso quiere decir que no tiene porque toda una institución, fuera de los contactos, detener su actividad”.