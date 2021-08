En el marco de la campaña política llevaba adelante por el oficialismo, el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo participó en un acto realizado en la ciudad de Trancas. Allí, estuvo acompañado por el intendente Roberto Moreno, los pre candidatos del Frente de Todos Lealtad Peronista, Pablo Yedlin, Rossana Chahla, el ministro del Interior, Miguel Acevedo, y el titular de la UDAI Tucumán de Anses, Enrique Salvatierra. Además del legislador Leopoldo Rodríguez y el intendente de La Cocha, Leopoldo Rodríguez (h).

En su alocución, el mandatario realizó fuertes declaraciones contra el vicegobernador Osvaldo Jaldo. “Me tocaron momentos difíciles, complejos. Porque en plena pandemia con los hospitales llenos y las salas de terapia intensiva llenas, cuando tenía que estar cuidando a la gente. Cuando más lo necesitaba, el hombre en el que yo había confiado, que le había entregado gran parte de la responsabilidad y el manejo político de Tucumán, el hombre en el que había depositado mi confianza si, de Jaldo estoy hablando, en plena pandemia, cuando más lo necesitaba me traicionó, se dio vuelta. Empezó a atacarme a cambio de una ambición personal, solo pensando en el 2023. Ambición desmedida, personal, irresponsable. Eso fue lo que pasó”, aseguró Manzur.

“Jaldo pensó que el Gobernador se quedaba solo que tenía que venir al pie y yo estaba velando porque no falte nada en los hospitales, que a nadie le falte un poco de comida. Y ahí apareció el intendente Moreno y me dijo que estaba conmigo, y ahí aparecieron los dirigentes de Trancas y el pueblo de Trancas que me dijo que se quedaban conmigo. Por eso quiero mucho al pueblo de Trancas”, sostuvo.

“Me dijeron que Jaldo decía que ‘aquí hay dirigentes que yo los engordé’. Se confunde porque los dirigentes no son ganados, no son vacas. Hay que tener un poco de respeto por la dirigencia. Hay algunos compañeros que los aprietan con que le van a quitar los contratos, pero tranquilos que yo les voy a dar los que hagan falta. Aquí nadie va a apretar a nadie mientras Juan Manzur sea Gobernador”, aseveró.