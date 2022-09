Jaldo se reunió con los directivos de AETAT para tratar la crisis del transporte

Durante la mañana de este lunes, el gobernador Osvaldo Jaldo, mantuvo una reunión con directivos del trasporte que forman parte de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán. Luego de la reunión, el vicepresidente del organismo, Jorge Berretta brindó declaraciones al respecto en una entrevista televisiva.

“Se conversó, se hizo un análisis de la situación del sector, del sistema del transporte público que esta en crisis, que unilateralmente UTA ha bajado un bono dividido en dos de 25 mil pesos, más aumentos que no han sido tratados, ya han sido pasados en nomenclador, mas la constante inflación. Un sector que desde Macri para acá y sin encontrar respuestas en estos gobiernos viene discriminado por la forma discrecional de la distribución de los subsidios”, comenzó explicando y luego detalló que, “el AMBA acaba de firmar paritarias y no solo que le compensan los mayores costos por paritarias, sino que le compensan mayores costos por explotación y al interior la respuesta fue que no había plata, que nos arreglemos y lo que comunicó UTA es que va a aplicar el mismo aumento que el AMBA, pero nosotros no tenemos compensación alguna”.

Luego enfatizó el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo al sector: “debo destacar siempre la voluntad y el esfuerzo tanto en las gestiones como en el apoyo financiero o en materia de análisis, le dejamos una carpeta con la realidad del sector como para llegar a fin de año con una solución. Le pedimos que tanto diputados como senadores y gobernadores del norte grande o de todo el país apoyen una distribución federal en el nuevo presupuesto porque sino nos quedamos sin transporte, vamos a tener que llevar a la gente en carro y a caballo lamentablemente. El gobernador se comprometió a estudiarla y si nos pidió el esfuerzo de que prestemos el servicio porque no quiere que los tucumanos se queden sin el servicio de transporte público”.

Ante los reclamos de aumentos salariales de UTA, Berretta explicó que para hacer frente a esos pagos, las empresas deberían de disponer de mil millones “Si hoy en día tenemos deudas contractuales, impositivas, diferimos proveedores, no podemos renovar unidades, y las empresas ya no valen nada, como vamos a hacer para afrontar mil millones o 950 millones hasta fin de años. Esos mil millones se agregan al presupuesto, eso representa los aumentos que pide UTA, esto es nuevo”.

“Al gobierno, en principio le informamos en la situación en la que estamos, acá no hay especulación, acá no estamos gestionando rentabilidad sino la sustentabilidad del servicio y el otro lado apoyo financiero pero fundamentalmente representatividad, que nos defiendan a todo el sistema: usuarios, trabajadores y empresas ante el congreso de la nación en el tratamiento del nuevo presupuesto”, comentó.

Con relación a las pocas respuestas desde el gobierno Nacional ante la problemática del trasporte, el dirigente de AETAT dijo: “Esperemos que este momento que es límite en la sustentabilidad del servicio sirva para que nos tengan en cuenta, que somos parte de la Argentina, que el ajuste sea con la gente adentro, que no sea solo para el interior, porque ya al AMBA le acaban de compensar estos mayores costos, entonces es indispensable”.

Ante la situación difícil y la posibilidad de reducir frecuencias de los servicios o realizar despidos por parte de las empresas, sostuvo que, “es lo que no deseamos, no lo vamos a poner en práctica como medida de ajuste, lo que pasa que al no haber una solución, el propio peso económico va a dejar a muchas empresas fuera de circulación y a otras diezmadas”.

“Vamos a seguir como nos pidió el gobernador, haciendo un esfuerzo mas, sabiendo que lo estamos haciendo en base a endeudamiento, se que vamos a tener el apoyo del gobierno provincial, nos reuniremos con distintos estamentos aquí en la provincia, que también tienen que ver, como el Municipio de San Miguel de Tucumán, el Concejo Deliberante que también son parte de este sistema de transporte y que también tienen obligaciones y por sobre todo la gestión es ante la nación”, cerró Berretta.