Jaldo contra las peleas estudiantiles: Opinión de la filosofa Susana Maidana

“Acá hay una violencia producida de manada, a ver quién es más macho, quién es más masculino”, sostuvo la doctora en Filosofía Susana Maidana al opinar sobre las peleas de estudiantes y la decisión del gobernador de la provincia de expulsar de los colegios a los violentos.

Tambien habló de la discriminación, de los homosexuales y el discurso del odio en una entrevista en el programa televisivo “Tucumán con Todo”.

Esta es la conversación con la Doctora Emérita de la Universidad Nacional de Tucumán.

-Usted como analiza este discurso del odio que se habla tanto

-Hoy creo que hay muchos temas que están vinculados con esto. Lo que me preocupa, porque venía escuchando en la radio y, también parte de lo que dijo la persona que opinaba antes que yo, que se ataca la consecuencia pero no se ataca la causa.

El discurso de odio atraviesa toda la sociedad, desde las personas a cargo de funciones políticas importantes, en las redes, en las cartas al director, en los periódicos, sea online o escritos.

El discurso de odio está presente. Entonces focalizarlo en la juventud o en la adolescencia y no ver que ese adolescente escucha un discurso de odio, muy probablemente, en su casa y, que los medios reproducen posiciones propias de un atraso propio, casi del siglo XIX con el Higienismo.

Me estoy refiriendo: es o no violento que se transmita una y otra vez lo que dice un personaje que no sabe absolutamente nada y que sigue sosteniendo que la homosexualidad es una enfermedad.

Eso no es violencia?. Y que los homosexuales se mueren 25 años antes que los demás?. Eso no es violencia?. Eso es ignorancia, mezclado con un goce perverso, respecto del que pueda sufrir o sentirse agraviado.

Entonces, en las escuelas, en la universidad hay discriminación.

Sí la hay..

-Pero usted fue docente, fue autoridad.

-Y soy profesora emérita que también es un cargo que me dio la universidad y por eso hablo y sé lo que digo. Entonces es bajando la edad de imputabilidad, como escuchaba recién en la radio, bajarlo a 13 años y dando el ejemplo, un supuesto diputado, no recuerdo bien su nombre, digo supuesto, porque me parece que el lugar le queda grande, diciendo que los dealers de la droga utilizan a niños de 7 años.

Entonces va a poner el límite en los 7 años?. Por qué no se ataca el problema fundamental que es el dealer.

-Pero cómo?

-Sí se sabe cómo. Hay intereses del poder vinculados con esto. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces nosotros le echamos la culpa al resfrío de la gripe..

-Nos corramos, saquemos al dealer, saquemos al narcomenudeo, vamos con los estudiantes.

¿Cuál es su visión concreta?

-Mi visión concreta es que el estudiante está actuando. La violencia se da en dos niveles.Eso lo dice muy bien (la escritora antropóloga) Rita Segato: la violencia vertical, por ejemplo, del violador que viola a una mujer y la violencia horizontal de ese violador con el grupo de pertenencia. Acá hay una violencia producida de manada, a ver quién es más macho, quién es más masculino. Ahora: ¿hay un formato en la sociedad que especifica cómo debe comportarse el hombre y cómo debe comportarse la mujer?.

Sí lo hay, sí lo hay. Entonces también esa cultura machista, patriarcal en una sociedad consumista. Por qué hay tanto hoy escrito?. Por ejemplo, yo soy una seguidora de un pensador surcoreano que me encanta..

-Es otra cultura

-Sí sí es otra cultura, que se formó en Alemania, se formó en Europa, estudió en Alemania, pero no habla como un Oriental, conoce muy bien la sociedad Occidental. Entonces él dice una cosa interesante filosóficamente: “vivimos en un mundo de no cosas”.

Por qué de no cosas?. Porque vivimos en medio de redes y las redes determinan nuestra opinión. En las redes circula mucha violencia. En las casas circula mucha violencia.

Yo le voy a dar un ejemplo. A usted le va a parecer terrible: que se meta y que se prohíba un chico seguir su estudio?. Entonces de qué estamos hablando? Por qué se critica la educación si a este chico lo vas a castigar en lugar de enseñarle?.

-Pare, pare, la flagrancia...usted quiere: seguí peleando, seguí pegando, no te saco, porque hay que dejarte a vos y decirte veni que te vamos a educar un poco. Tiene que decir, mira alguna disciplina que tomar. En su época cuando usted era secundaria, con 14 amonestación y a la casa..

-Pero eso es una ley previa. Ahora no va preso, ni le prohíbo, ni lo expulso. Usted no puede estar más en ese colegio pero sí podía estar en otro. Por otro lado, cuando yo iba a la escuela, tuve la suerte de estudiar en una escuelas públicas excelente, en Buenos Aires. Yo me recibí en la UBA(Universidad de Buenos Aires) y jamás vi violencia, ni discriminación en la escuela. Este es un tema que lo tienen que discutir los padres. Tiene que hacerse cargo el padre o en esa casa no circula la discriminación: “negro tenías que ser”, “por algo habrá sido”, “cabecita negra”. Eso circula.

-Pero estos chicos que van al colegio privado, no son “cabecitas negras” doctora..

-No, no, no, en sus casas discriminan al diferente. Yo le voy a contar un ejemplo, gente conocida mía: “casi me chocan con el auto”. Ah sí qué pasó? Quién era? Cómo fue? ..”una negra tenía que ser”. Entonces yo le pregunto: por qué decís “negra”?.

“Bueno digo “negra de alma”. Esto lo dije el otro día en un curso sobre el Humanismo, que di en la Facultad de Filosofía. “Negra de alma”. O sea que considera que hay un “alma negra” y un “alma blanca”. Peor aún. Es lo mismo que diga: yo critico porque este es homosexual pero no, no, no estoy en contra de los homosexuales. Tengo un peluquero que es gay.

¿ Se entiende?. Ese discurso circula y mucho. Sobre eso la escuela tiene que actuar. Me parece muy bien que la profesora (Susana) Montaldo vaya a las escuelas. Ahí hay que trabajar y con los padres. ¿Dónde se ha visto que una cachetada o un castigo sea una forma de que alguien que comprenda?.

Es el diálogo. Y esta es una sociedad donde no hay diálogo.

-Usted qué opina con los chicos estos qué hay que hacer en dos palabras.Los padres, el estado, la escuela, para ud quién es responsable?

-Todos pero tiene que haber un estado que se ocupe, no un estado que cuestiona la educación.