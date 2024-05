Violencia estudiantil: El constitucionalista Jorge Zagarese apoya a Jaldo

El constitucionalista Jorge Zagarese opinó sobre el decreto del gobernador Osvaldo Jaldo de detener a los alumnos que provocan peleas callejeras y expulsarlos de los colegios.

Remarcó que “Nos ponen por los jugadores( de Velez Sarfield), por la violencia estudiantil, por el ex gobernador juzgado por delitos sexuales.

Estamos los tucumanos en todas partes”. Esto es parte de la conversación con el conocido abogado mediático tucumano.

-¿ Usted qué opina doctor de la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de tomar medidas disciplinarias y detener a los estudiantes que generen incidentes en las calles.?

-Lo que está sucediendo es una explosión social en la juventud. La evolución cuando suceden estos acontecimientos es lenta.

Por eso los constitucionalistas, dicen no que esto u otro...Hay que evolucionar paralelo a los hechos. Por eso es que se está hoy en discusión cuál va a ser la edad de imputabilidad: 12, 13, 14, 15 años.

Por qué?.

Porque la acción le dice que ya los de los 17 y 18 años quedó atrás.

-En este caso puntual. Cuál es su posición. Usted que es constitucionalista, hombre del derecho.

-Por eso le digo el tema de hoy es un tema grave pero, también producto de la sociedad violenta. Se imagina que en un programa de gran popularidad, como es Gran Hermano hay una chica, tengo entendido, porque me dijeron, yo nunca lo vi, que se llama “Furia” y que dice todas las violencias y todas las cuestiones habidas y por haber. Algo tremendo, más esto que le leí esta semana, en el Día de la libertad de Prensa, que dicen que la violencia verbal del presidente es tremenda más la degradación que hace del otro.

Entonces todo eso influye en los chicos más el flagelo de la droga y del alcohol

Por qué ?

.Porque estos mismos chicos se están matando. Aparte la cara de odio, porque usted podría tener una cuestión de discrepancia, pero pelearse en las calles. Eso nunca se ha visto en un grado de locura extrema. Entonces todo esto amerita que, cuanto antes, se tomen medidas reales en las constituciones, en las leyes penales para poder contenerlos.

Esta primera medida del gobernador no me parece mal porque lo implica a los padres. Pero no nos olvidemos que la evolución ha sido muy lenta siempre en la historia de la Humanidad.

Se imagina que a Galileo Galilei( 1564- 1642) y Nicolás Copérnico (1473-1543), lo sanciona la Inquisición, porque decían que la tierra giraba alrededor del sol. Hoy tenemos una diputada que dice que la tierra es plana. Tenemos que valorar y ver en qué sociedad estamos conviviendo.

Mire el fin de semana pasada robaron 60 celulares en una fiesta electrónica. Entonces todas estas cuestiones tienen que evolucionar rápidamente y todo lo demás que se decante Y de lo viejo ya quedó atrás.

-Volvemos al tema actual. Usted sabe un principio del derecho penal es que para exista el delito primero tiene que estar la ley.

-Claro, pero el tema que tiene esto ya viene sucediendo hace mucho tiempo Acuérdese cuando mataron al chico de una puntada en la 25 de mayo y Santiago, no en los alrededores, no en los suburbios, nada, pleno centro. Ya tendrían que haber evolucionado acá, Todo es lento, por eso se llama la “puerta giratoria”.

Se imagina y hay otra cosa que también tiene que valorarse, que es el exceso en legítima defensa. Tienen que valorar qué es lo que estaba haciendo la otra persona. El policía no puede sacar una pistola para defenderse, porque enseguida le dice: legítima defensa . Y en ningún programa dicen qué estaba haciendo el otro. Entonces no solamente el que robó, sino la familia del que robo. Todas estas cuestiones se tienen que tratar cuanto antes por qué estamos atrasados.Y en este momento tendría que estar reunida, a las 7 de la mañana, la Legislatura tratando esto.

Así como decía el gobernador, a las 7 de la mañana, porque el problema es importante y nos toca a todos. Estuvimos en todos los programas del país, una verguenza. Nos ponen por los jugadores( de Vélez Sárfield), por la violencia estudiantil, por el ex gobernador juzgado por delitos sexuales. Estamos los tucumanos en todas partes.