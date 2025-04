Inversiones para evitar cortes: un plan de obras para estabilizar el sistema eléctrico

En el cierre de la entrevista con el periodista Germán Valdez, el ingeniero José Ricardo Ascárate, interventor del ERSEPT, abordó uno de los principales desafíos del sistema eléctrico en Tucumán: los cortes de energía durante los picos de consumo. Confirmó que ya está en marcha un plan de inversiones para reforzar la red de distribución, con obras urgentes y otras de mediano plazo, articuladas entre el sector público y la empresa distribuidora.

-¿Usted cree que esto puede tener mucha aplicación en Tucumán?

-”Si. El modelo de reglamentación que hemos estudiado en el ente tiene, por lo menos, fundamentos en que hay tres provincias que lo usan de manera muy muy fuerte. Una de ellas es Córdoba, que lo hace porque maneja el banco —que es del Estado— y la empresa de distribución es del Estado. O sea, da crédito por un lado, fomenta que se instalen estas cosas y, por otro lado, las regula. Pero también tenemos presente lo que ocurre en la provincia de Mendoza, que es una de las provincias que más desarrollo tiene en materia de generación distribuida. Entonces, los modelos que estamos tomando son modelos de resoluciones, de regulación, que tienen que ver con esto. Precisamente en Tucumán va a ser difícil. Porque nosotros tenemos discriminado perfectamente lo que es el valor de la distribuidora —que es independiente de la energía— de lo que es la energía. Entonces, cuando uno toma el consumo energético, es muy fácil determinar, con la misma tarifa, la energía que uno baje y la energía que uno sube”.

-Pero usted estaba en un momento promocionando la energía solar.

-”Sí, son cosas distintas. Una cosa es este tema que es el usuario consumidor. Yo tengo una casa y quiero poner paneles solares para disminuir la cantidad de energía que yo gasto y, a la vez, para poder inyectarla a la red cuando yo no la uso. Ese sistema, que es el que utiliza Córdoba, Mendoza, las provincias que están adelantadas en esto —el del usuario consumidor— es lo que está en discusión. Lo otro es el sistema de los grandes generadores. O sea, es lo que hace Jujuy en Cauchari o lo que hace Salta en Méanos, en Cafayate, que es colocar plantas que generan 100 MW, 200 MW en un lugar determinado donde tenemos la altura suficiente y la exposición solar suficiente”.

-Estas grandes inversiones que se iban a hacer en Tucumán, para resolver el tema de los cortes, ¿Cómo van?

-”Bien. Las inversiones este año han dado muy buen resultado. En todo un verano en donde la República Argentina hubo que hacer programación energética, en Tucumán no tuvimos que hacerlo. Gracias a que tenemos una línea repotenciada Bracho–Cevil Pozo y hemos logrado la inversión en generación de 50 MW en la central Independencia. Eso ha permitido que no tengamos que hacer cortes programados de ningún tipo”.

“Hemos tenido cortes, sí. Hemos tenido cuatro cortes que han sido fundamentalmente causados por la empresa de transporte de energía en alta tensión, por Transnoa. Y el último corte, que ha sido esta semana, ha sido un corte de una hora y media, casi dos horas. Ha sido un corte regional que se ha causado en que un transformador de 500.000 volt —o sea, un transformador de la línea de ultra alta tensión— que depende de Transener salió de servicio en Cobos, en Salta. Así que quedó sin energía nuestra… no, allá es Transener, no es Transnoa. Y ahí quedó sin energía toda la provincia de Jujuy, toda la provincia de Salta, y las líneas que dependían del enganche de Salta a Tucumán —en particular las que entran por el norte— dejaron sin energía la zona norte de Tucumán”.

“Media hora al principio, en alguna, hasta que se recuperó lo que es la estática norte, llamada ‘estática norte’. En realidad es la estación Tucumán Norte, la de la Francisco de Aguirre. Y a partir de ahí se repotenciaron los transformadores de Sarmiento y se logró volver con luz a todo el centro. El último lugar en poder repotenciar o poder energizar transformadores fue la estación Tucumán Oeste. Así que se esperó. Justamente la zona norte de Yerba Buena fue la que demoró más en volver a entrar en servicio. Pero todo esto fue debido a una falla en Transener, o sea, una falla que dejó sin energía a tres provincias del norte argentino”.