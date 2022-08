Huirapuca campeón: fiesta en la familia Molinuevo

Una verdadera fiesta en la familia Molinuevo. Apellido tradicional en el Club Huirapuca. El técnico del equipo es Tristán Molinuevo y su hijo, Juan Manuel Molinuevo fue el goleador con 19 tantos en la jornada del triunfo ante Tucumán Rugby.

Vía Tucumán conversó con el intendente de Concepción, doctor Alejandro Molinuevo, hermano del técnico, al término del partido jugado en Los Tarcos donde Huirapuca le ganó 19 a 18, a Tucumán Rugby. El intendente también fue técnico del club sureño desde el 2002 hasta el 20010, unos 9 años seguido y luego volvió a ser en el 2014 . Fue campeón en el 2003 y 2009 y ganó un campeonato del Torneo del Interior.

Señaló que “Huirapuca salió a buscar de entrada, empezó perdiendo y fue con mucha decisión a dar vuelta el partido. Y fue protagonista en todo momento”. Continuó diciendo que “la diferencia fue exigua, pero erramos un par de penales claves. Se lo merecía Huirapuca que supo conservar el resultado y jugó con mucha pasión”. Destacó que " Tucumán Rugby fue un excelente rival y el partido fue muy leal. No hubo una sola amarilla y no se dio casi nunca. Hubo un tacle fuertísimo y no hubo una sola amarilla”.

Remarcó que “Huira” juega a muerte. Tuvimos un más oficio para jugarla, más tiempos y en defensa fue muy duro y le corto todos los circuitos a Tucumán Rugby”.

Recordó que la entidad “tiene muchos jugadores en Los Puma. Siempre nos cuesta mucho las cosas, mucho esfuerzo para nosotros. Es una mucha gente de comprometida”.