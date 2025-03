El sistema carcelario en la provincia

El gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo habló luego de la firma del acta de recomposición salarial con la Policía y el Servicio Penitenciario de la provincia sobre el sistema carcelario y el crecimiento que tuvo este sector . El mandatario remarcó que “se limitaba a Villa Urquiza con detenidos en comisarías esperando para ir a la cárcel. Hoy tenemos transporte directo a Benjamín Paz y en meses vamos a tener 800 plazas más disponibles. Hoy la coordinación entre Policía y Servicio Penitenciario se mejoró sustancialmente. La policía puede hacer su trabajo porque tiene lugares para alojar y el penitenciario para albergarlo y eso no ocurrió y eso llevaba a roces por falta de espacio”.

Más adelante expresó que “vemos en la Capital del país como se empiezan a culpar quien tiene a los presos y en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) no tiene donde alojar a los internos y se les escapan en taxi. Nos debemos sentir orgulloso de lo que avanzamos y evolucionamos, tuvimos una visión y estamos hablando de un año y cuatro meses de gobierno, por eso nos tenemos que sentir muy bien ya que estamos cumpliendo con nuestro rol y función. No hay que cruzar los brazos porque no está todo hecho pero hemos diseñado una política de seguridad y carcelaria, pero falta mucho por hacer porque tenemos falencias que debemos corregir de inmediato”.

Finalmente indicó que “este gobernador con la plana mayor no queremos retroceder ni un paso para atrás y dar pasos adelante porque tenemos el personal, política decisiones y un gobernador que respalda el accionar de la policia y el servicio penitenciario”.