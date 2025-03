El acta de recomposición salarial con la Policía y el Servicio Penitenciario de la provincia firmó hoy el gobernador Osvaldo Jaldo, que destacó que “son dos instituciones que están marcando una presencia en Tucumán que hace mucho no se veía”. Luego agregó que “si bien esta recomposición es muy importante para cada uno, pero también hay otros aspectos que tienen una significativa importancia ya que hoy nos encontramos ante una Policia y un Servicio Penitenciaria que recuperaron un rol protagónico. Dos instituciones que están marcando una presencia en Tucumán que hace tiempo no se veía. Quizás eso no significa plata y, por ahí, está por encima del dinero, el prestigio como portar el uniforme, algo que logramos juntos en un año y cuatro meses, ustedes (refiriéndose a los mandos superiores) y los que están bajo su mando”. Reflexiono que “con el trabajo que hemos realizado en tan poco tiempo -porque pasaron muchos años- y por omisión, error, falta de visión, de no fijar una política, nunca hemos visto a la policía en las condiciones que hoy tenemos y yo tengo más de 40 años en la función pública, por lo que no me lo van a contar: Hoy la Policía tiene prestigio en la calle y un servicio penitenciario con protagonismo y presencia. Hoy sentirse policia y pertenecer al servicio carcelario es un prestigio y honor que les hace bien a ustedes y su familia que se deben sentir orgullosos de ser ser policías y agentes penitenciarios”. Remarcó que “el año pasado nos reunimos cinco veces donde recuperamos sistemas de cálculo donde se ponía en vigencia escalas y se respetaba la jerarquización de cada uno de una ley que no se aplicaba y ,que gracias al ministro y los jefes, se puso en vigencia ya que beneficia a la policia, incentiva y motiva para hacer carrera dentro de la fuerza con los ascensos, por eso es una sumatoria de cosas, no solo los porcentajes que estamos dando. Analicemos esta sexta vez que nos sentamos y todo lo que logramos con equipamiento, su integridad y darles las herramientas y movilidad para que puedan desarrollar sus tareas. Antes se les exigía pero no se les preguntaba si tenían elementos necesarios para desarrollar la tarea diaria. Nos debemos sentir orgulloso de lo que avanzamos y evolucionamos. Tuvimos una visión y estamos hablando de un año y cuatro meses de gobierno, por eso nos tenemos que sentir muy bien ya que estamos cumpliendo con nuestro rol y función. No hay que cruzar los brazos, porque no está todo hecho, pero hemos diseñado una política de seguridad y carcelaria, pero falta mucho por hacer porque tenemos falencias que debemos corregir de inmediato”. Enfatizó Jaldo: “Este gobernador con la plana mayor no queremos retroceder ni un paso para atrás y dar pasos adelante porque tenemos el personal, política, decisiones y un gobernador que respalda el accionar de la policia y el servicio penitenciario”.Estuvieron junto al mandatario los ministros de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el jefe de policia, Joaquín Girvau, su segundo, Roque Yñigo, el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros, el subdirector Diego Leal, el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García.