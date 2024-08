El costo social de los incendios

“Desde la ley nacional, el Plan Nacional de Manejo contra el Fuego, que se lleva a cabo, es reactivo no preventivo”. Sostiene el especialista en medio ambiente el doctor Juan Gonzàlez, al analizar los incendios que se registran y sus incidencias en las personas. Esto es parte del diàlogo con el especialista.

-Cómo analiza las consecuencias de estos incendios?

-Entramos en otro tema: ¿cuál es el costo social de esto que no está evaluado en Tucumán? ¿Cuánto gasta el Sistema Provincial de Salud en invierno en reparar esas patologías, en ir al lugar de los accidentes, en el traslado de los enfermos y en la atención médica? Es un combo que tiene muchas complicaciones. Deberíamos ser más proactivos en esto. Sabemos que va a suceder, entonces hay que prevenir. Está bien la presencia del avión que la Nación haya mandado, pero eso es reacción. Eso es posterior, ya ha sucedido.

-Entonces, ¿Cuál sería la recomendación para evitar esto?

-Yo diría poner en alerta desde el otoño, con controles donde han sucedido estos incendios. Probablemente los de la montaña. En la montaña, sabemos que va a suceder, veamos dónde ha sucedido el año pasado y cuál es la frecuencia con la que sucede. No veo nada en la ruta, y de pronto aparecen imágenes de gente circulando y se producen los accidentes.

-Prevenir esto se puede?.

-Se puede, por lo menos cinco leyes son aplicables en Tucumán. Desde la ley nacional, el Plan Nacional de Manejo contra el Fuego, que se lleva a cabo pero es reactivo, no preventivo. La ley de ambiente en Tucuman, la ley 6253 dice que no se debe quemar; la ley provincial 6292 de áreas protegidas también dice que no se debe quemar. El código penal reprime con pena de hasta 10 años o 5 años la quema en este tipo de situaciones. No podemos decir que estamos huérfanos de ley, pero también hay que ir a la otra realidad. Para aplicar esas leyes, necesito presupuesto. ¿Se han tomado las precauciones de llevar ese presupuesto a los organismos que tienen que hacer el control? ¿Tenemos los aviones hidrantes necesarios en la provincia y toda la logística que acompaña ese avión para atender estos casos o vamos a seguir dependiendo de Buenos Aires y la voluntad de un presidente que envíe un avión?

-A veces se ve costo-beneficio.

-Exacto. En este caso, el beneficio es muy grande.

-Tener un avión parado, uno solo hidrante.

-El presupuesto para combatir un fuego en un año puede ser mayor que el costo social de la enfermedad. Necesito evaluar el costo social para saber si me conviene o no tener el avión parado para dos incendios o armar centros operativos. Que los aviones estén a disposición para cinco provincias, para dos provincias. Otra forma sería afectarlo en invierno a las provincias donde se conoce que habrá incendios. Debe haber cosas que yo desconozco, sin duda.

-¿A usted lo consultan mucho sobre esto? ¿Qué les dice?

-Básicamente, que las etapa necesarias a instrumentar son mayo control y presupuesto. Con control y presupuesto creo que se reduciría mucho esta situación de quema. Tengo los organismos de control listos, brigadistas listos, combustible listo. Ahora, por ejemplo, fíjate un costo social de la quema en Tafí del Valle: tengo que asistir a la montaña con alimento y agua para la gente, y alimento para los animales. ¿De dónde sale eso? De impuestos que pagamos todos nosotros al Estado. Ese es el costo social que no se está evaluando.

-¿Usted estuvo en los gobiernos? ¿Se trabajó con esto o lo escucharon?

-Yo llevé 30 a 40 denuncias a la justicia y, en su momento, no se las atendió.

-Pero a usted como funcionario, ¿lo escuchaban?

-Se me consultaba, asistía a todas las reuniones, llevaba las denuncias necesarias, pero ninguna de esas tuvo una sanción que diga “me tengo que cuidar porque aquí están aplicando la ley”. Quiero ser sincero.

-¿Usted cree que es un problema de la justicia?

-Creo que es un problema que no lo vemos como problema. Te decía recién el tema del aire sucio, yo no lo veo, lo respiro directamente. No lo estoy evaluando como un problema a ser atendido. Yo creo que, en esto, a veces, las universidades y los institutos de investigación nos falta esa correa de transmisión para transmitir bien a ustedes, para que ustedes difundan que esto es un problema y trasladarlo a los lugares de decisión, que son la Legislatura y los Ejecutivos.

-Con la contaminación de los ingenios la gente que tenía problema de pulmones, decían que no era por eso. Siempre está la desmentida.

-Siempre atacan al mensajero y no al mensaje, se dice no esa persona no sabe, que no está informada. Se ataca al interlocutor, no al problema. Ese es uno de los grandes temas a discutir.

-¿Usted como conocedor del medio ambiente de Tucumán, hemos avanzado o estamos retrocediendo?

-Estamos retrocediendo, si bien hay intenciones de manejar los RSU(Residuos Sólidos Urbanos), no esta solucionado y se está agravando. Si me remito a los últimos diez años de quema en Tucumán vemos que sube y baja, o sea que las políticas aplicadas no logran darme una tendencia clara que está bajando. Se sigue quemando a orillas de las rutas, vemos cosas oscilantes como que dependiera de muchas variables que todavía no las tenemos muy claro.