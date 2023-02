Divisiones en Cambiemos: primero por los nombres, ahora por la sigla

Una nueva polémica se está registrando en la provincia entre los integrantes de Juntos, luego del anuncio del intendente de la Capital, Germán Alfaro de lanzar su candidatura a gobernador mediante una tarjeta de invitación de Juntos por el Cambio.

Las diferencias son cada vez mas pronunciadas y no hay todavía indicios que se vayan a reunir para acordar una postura para enfrentar al peronismo tucumano. Durante todo el mes de enero y, hasta ahora, se especulaba que se juntarían los referentes de los distintos partidos que constituyen el frente, pero no fue posible. Las versiones hablaban sobre la falta de acuerdo para el primer o segundo lugar en la formula de candidatos a gobernador. La agrieta se aumentó al lanzarse el candidato del radicalismo y, ahora, del peronismo: los dos salen por separados.

El precandidato a gobernador de la Unión Cívica Radical, Roberto Sánchez, que fue proclamado el domingo pasado, por unanimidad, por la Convención del Distrito Tucumán de la UCR, dijo, sin referirse al intendente de San Miguel de Tucumán, que “primero se tiene que formar (JxC). No está formado, ni a nivel nacional. Es una expresión de anhelo, legalmente no esta formado”. Insistió que “igualmente, el Frente para Todos está conformado de palabra, pero no en la legalidad”. Remarcó que “los frentes no están conformado en ningún lado”.

Por su parte, el presidente de la Convención de la UCR, doctor Raúl Moreno subrayó que “no esta bien usar el símbolo de Juntos por el Cambio sino hay acuerdo entre los partidos o una situación consentida entre todos.” Agregó que Alfaro “podría usar el nombre de su partido (Partido de la Justicia Social), pero no el de JxC”. Por último comentó que “lo que esta haciendo, esta planteando divisiones”.

Por su parte, la diputada nacional Paula Omodeo, referente de CREO, otro de los partido integrantes de Cambiemos opinó “que más allá de si corresponde o no, (si debería decir “precandidato” o si puede usar en ese sentido el sello de JxC) entiendo que cualquier cosa que se diga a los ciudadanos que no sea del todo transparente, y claro, es malo para todo el espacio ya que desinforma”. Prosiguió expresando “tenemos una deuda con los tucumanos que es hablar con claridad y actuar en consecuencia. Todas estas picardías políticas hacen que la gente siga desconfiando de la palabra de sus representantes”.

“Sánchez es también candidato, por ende todavía no hay un candidato por JxC”, insistió. Enfatizó que “estas indefiniciones nos hacen tan mal como espacio y, justamente, por eso CREO y nuestros referentes sostenemos que no podemos seguir por este camino”.

La tarjeta de la polémica dice lo siguiente: “Juntos por el cambio te invita a la presentación de su candidato a gobernador por Tucumán, Germán Alfaro. a realizarse este jueves, 23 de febrero a las 19.30, en avenida Los Tarcos, Parque 9 de Julio”.