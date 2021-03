La resiliencia es la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas, superar los obstáculos y no ceder a la presión. Esa es la palabra correcta para definir a Daniela Escasena, de 29 años, que ante prejuicios en su infancia, no se rindió y dobló la apuesta obteniendo los mejores resultados.

Algunos de ellos son:

•Titulo Tucumano 2015

•Título del Noroeste 2017

•Título del Noroeste Armaggedon Femenino 2019

•Título argentino WMC WARRIORS 2019

•Sudamericano WAKM 2019

•Pro Taekwondo Tucumán 2015

•Pro Taekwondo Internacional Chile 2016

•2 Pro Taekwondo Tucumán 2017

“Cuando era niña no me permitieron seguir jugando al fútbol, simplemente por ser mujer. Allí es donde comienzo a practicar artes marciales, luego de esa frustración. Desde los 12 años que practico Taekwondo y luego comencé a hacer un poco de boxeo, en forma paralela, después me ofrecieron pelear en Kick Boxing y fue el comienzo de este camino”, comentó “La Turbina”.

“Tuve la suerte de representar a la provincia en distintas disciplinas y es algo que me motiva mucho y me da otro empuje a la hora de asumir estos compromisos. Siempre es un orgullo poder representar a Tucumán”, confesó.

Dani, se recibió en noviembre pasado de Profesora de Educación Física pero dejó en claro que aún hay objetivos por concretar, en esa rama.

“Siempre tengo metas a nivel profesional y como primera medida comenzar una Licenciatura, sería una de ellas. Hoy en día estoy realizando casi todos mis sueños. Solo me queda poder jugar a nivel profesional junto a mi querido Atlético Tucumán”, anheló.

La capitana y campeona del equipo de Fútbol Femenino del Decano desea muchas cosas para su equipo, que de a poco se van haciendo tangibles. Hace unos días se confirmó que las chicas van a pertenecer al departamento de fútbol del club, al igual que el plantel masculino. Esto significa encarar profesionalmente la disciplina.

“Es un paso muy importante para nosotras que tengamos el mismo trato que la rama masculina. Que podamos ser tratadas de forma igualitaria dentro de la institución, es un avance tremendo. Los estereotipos están dentro de la sociedad. Lo que falta en el caso nuestro, siendo mujeres deportistas, es más difusión y colaboración cuando haya que representar a la provincia, es por lo que venimos luchando año tras año”, expresó.

¿Se imaginan un día completo de Daniela? Con todo lo que mencionamos al principio, 24 horas nos pueden parecer insuficientes para poder afrontar todas las actividades, pero ella hace lo posible para mantener su rutina en orden, con ayuda, claro.

“Trato de cumplir siempre de la mejor manera posible con cada actividad en la que me involucro. Mi día comienza a las ocho de la mañana, trabajo en un gimnasio hasta el mediodía, llego a casa, almuerzo y salgo a entrenar y dar clases hasta la noche, que regreso a casa. El apoyo de mis seres queridos es fundamental. Son quienes están centrándome constantemente, los que me dicen día a día: “Vos podés”. Me ayudan en la alimentación, en el descanso y son los pilares que tengo en mi vida. Si me preguntan quiénes son mis referentes o ídolos, respondo: María y Daniel, mis padres“, finalizó orgullosa.