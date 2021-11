Se viralizó en las redes un video en el cual se ve como un joven es víctima de una feroz golpiza impartida por un grupo de jóvenes en la ciudad de Concepción.

Una patota que lo abordó a la salida de un bar-pub “La Bodega” ubicada en Moreno, entre calles Roca y Colón, en la “Perla del Sur”. Al menos seis jóvenes de entre 19 y 24 años fueron los atacantes y algunas versiones indicarían que dos de ellos serían hijos de un concejal del municipio.

La víctima, Santiago Pintos difundió a través de sus redes sociales cómo quedó parte de su rostro a causa de los golpes recibidos. El joven de 25 años sufrió politraumatismos, una grave lesión en su mandíbula y heridas cortantes en diferentes partes de su cuerpo. La víctima, recibió atención en un centro asistencial local y permaneció varias horas bajo vigilancia médica hasta que finalmente fue dado de alta.

El protagonista comentó que “yo estaba con mi hermano festejando mi cumpleaños cuando se me acercó una persona y me recriminó que yo había atacado a su hermano semanas atrás. La verdad que yo no ataqué nunca a nadie, si un amigo mío, que estaba bastante molesto o cargoso, mantuvo una pelea hace como un mes aproximadamente con un tal Saracho, pero jamás yo me metí a pelear, solo sacamos a mi amigo para que no lo siga golpeando. A partir de ahí se desencadenó esto que jamás me imaginé pasar”.

En el hecho tomó intervención el fiscal Miguel Varela, del Centro Judicial de Concepción. “Los atacantes en principio estarían identificados en base a lo que se logró rescatar de la filmación y los datos de testigos” dijo el comisario mayor Raúl Cornejo, jefe de la Regional Sur. Varela se aprestaría a disponer de varias medidas en torno al hecho.