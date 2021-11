A horas del inicio de la veda electoral de cara a los comicios del próximo domingo, Juntos por el cambio cerró la campaña con una foto grupal en el Parque Guillerminas. Como viene sucediendo a lo largo y ancho del país el principal partido opositor, recurre a mostrarse ante el electorado como una unidad y todos los referentes de la provincia acompañando a los candidatos principales: Germán Alfaro y Roberto Sánchez.

Estuvieron presentes también las candidatas Beatriz Ávila y Paula Omodeo, y junto a ellos Silvia Elías de Pérez, José Cano, Lidia Ascárate, Ricardo Ascárate, Ramiro Beti, Miguel Diosquez Dupuy, Carla Porta, Mariano Campero, Ana Paula Quiles, Sebastián Salazar, Walter Berarducci, Alberto Colombres Garmendia, José María Canelada, entre otros.

En declaraciones a la prensa, Alfaro se mostró optimista de cara al domingo: “no lo registro a Manzur, no sabía que estaba acá, últimamente desapareció. La única lectura es que está perdiendo. Sin dudas, ganamos el domingo, ganan los tucumanos, el país. No nos merecemos vivir como lo estamos haciendo”.

Por su parte, Sánchez dijo, que “ya hay 17 provincias que le han dicho no al gobierno nacional. Todas sus promesas no se han cumplido. La gente se va a expresar en Tucumán y el resultado será contundente”.