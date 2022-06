En la escuela Patricias Argentinas, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, junto al ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, encabezaron el inicio de la instancia de refuerzo de la vacunación pediátrica contra el coronavirus. La inmunización está destinada a resguardar a niños de 5 a 11 años de formas graves de la enfermedad.

“Esta es otra buena noticia, tenemos las vacunas, los niños necesitan el refuerzo y por eso hoy estamos con esta estrategia que nos dio muy buenos resultados. Tenemos el 77 por ciento de los niños entre 3 y 11 años vacunados con una dosis y más del 60 por ciento con dos dosis”, comenzó diciendo Medina Ruiz.

Luego agregó que, “colocar una vacuna no es solo colocar un líquido en un brazo, es proteger a una persona que puede perder la vida si no la tiene. Hoy esta es una forma de hacer patria que tenemos todos al alcance de la mano, avanzar para salvar vidas y que nos preocupe y ocupe nuestra población”.

“En el interior hay nodos que tendrán acceso a todas las escuelas, esta es la tercera vez que estamos recorriendo establecimientos educativos y vamos a seguir con esta estrategia, porque sobre todo durante esta ola -que vimos que afecta también a niños y embarazadas y personas que no están vacunadas- tenemos que avanzar rápidamente”, dijo y resaltó una vez más la importancia de que todos recibamos la vacuna, especialmente en época de frio y si pasaron 4 meses de la última dosis aplicada.

“La vacuna es segura, vimos cómo a pesar de que el virus circuló y afectó a niños no hubo muchos episodios de internación ni de cuadros graves. Los papás pueden consultarlo con sus pediatras de cabecera y ver lo que pasó en el mundo y en Tucumán como evidencia, no podríamos estar recomendando la inmunización firmemente como lo estamos haciendo si no estuviéramos convencidos de que las vacunas son seguras”, cerró.

Por su parte el ministro de Educación, Doctor Juan Pablo Lichtmajer, hizo hincapié en la labor mancomunada con Salud que posibilita este tipo de avances: “La vacunación en las escuelas es algo muy bueno para las familias, niños y niñas. Agradecemos no solo al ministro sino a todo el Sistema de Salud de la Provincia, que tiene como objetivo sostener el buen comienzo que tuvimos de este ciclo lectivo”, definió y aclaró que el cronograma continuará del modo que lo indique la cartera sanitaria.