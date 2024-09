Colectivos: “El Municipio no está para otorgar subsidios a las empresas"

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Martín Viola, señaló que “el Municipio no está para otorgar subsidios a las empresas, sino para brindar servicios a los vecinos”, al analizar la situación planteada por el paro de servicios por parte de UTA en las 19 líneas de la ciudad capital, luego que los empresarios señalaran que desde hoy reducirían las frecuencias a las jornadas de días domingos.

El funcionario reitero que “la Intendencia no tolerará ningún tipo de extorsión por parte de los empresarios del transporte ni les otorgará asistencia financiera, como vienen reclamando. Se debe buscar una solución integral, en lugar de nuevos parches con subsidios”.

El secretario reiteró que el Municipio “no va a tolerar ningún tipo de extorsión por parte de los empresarios en ningún sector que tome como rehenes a los vecinos”. Además, aclaró que no se otorgarán los subsidios que vienen reclamando las empresas de transporte, que anunciaron que desde este miércoles las líneas de ómnibus urbanas comenzarán a circular con las frecuencias de los domingos, a un 40% de su capacidad operativa, y amenazan con despedir a 200 trabajadores. Remarcó que “llama la atención que únicamente AETAT tome esta medida de restricción del servicio en el ejido de la Capital y no avanza en otras jurisdicciones donde las empresas brindan el mismo servicio” .

Asimismo, recordó que “el viernes de la semana pasada se reunieron en la sede de la Intendencia con representantes de AETAT para evaluar distintas alternativas, como la actualización en el monto que paga el Municipio para la instrumentación del Boleto Estudiantil. Fue una reunión cordial, donde la Municipalidad dijo que se estudiará aumentar el monto del boleto estudiantil, que no tiene ningún tipo de asistencia provincial y solicitamos que nos pasen los instrumentos para ver cuál es el porcentaje que se precisaba aumentar. Por eso nos llama la atención que el día viernes tuvimos ese encuentro y el lunes salen a anunciar esta medida de restricción del servicio”.

Con relación a las concesiones que quedaron caducas por disposición de la gestión anterior, que es otro de los reclamos de AETAT, explicó que es una cuestión técnica que la tiene que resolver la Fiscalía Municipal, ya que cada línea tiene una situación diferente y se debe determinar en cada caso los pasos a seguir: ”Lo único que busca el Municipio es que los vecinos de San Miguel de Tucumán viajen mejor, porque desde hace mucho tiempo no se les brinda un servicio en condiciones dignas. No nos interesa quién brinda ese servicio ni pretendemos direccionar el mismo a alguna empresa en particular. Queremos un mejor servicio, sea cual fuere el empresario”.

Con referencia al pedido de aumento del boleto mínimo, el secretario de Gobierno recordó que es una situación que, por ordenanza, le corresponde definir al Concejo Deliberante, que es el que fija las tarifas del servicio.