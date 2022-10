Burruyacu: Jaldo inauguró obras

El gobernador, Osvaldo Jaldo, dejó inauguradas esta noche obras de iluminación en la ciudad de Burruyacu, en donde se pusieron en marcha más de dos kilómetros de luminarias sobre el acceso sur de la ciudad, que contiene un cartel alusivo a la Virgen del Rosario, patrona de la localidad, de más de 11 metros de alto por 5,5 de alto. Además también se inauguró el sistema lumínico del estadio del club Unión del Norte, en donde se realiza la tradicional fiesta patronal.

Por otro lado, Jaldo también vio las obras en el camping municipal, donde se realizaron dos quinchos nuevos y se remodelaron cabaás, y las veredas e iluminación nuevas en la plaza principal.

El Gobernador estuvo acompañado por su esposa, Ana María Grillo, el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, el vicegobernador, Sergio Mansilla, el intendente Jorge Leal, ministros Lorena Málaga (Desarrollo Social), Fabián Soria (Obras Públicas), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo), Silvia Perez (Secretaria General de la Gobernación), Miguel Ferre Contreras (Secretario Ejecutivo Médico del Siprosa), Pedro Sandilli (Sub Secretario de la Gobernación), legislador Jorge Leal, senador Pablo Yedlin, diputada, Rossana Chahla, los funcionarios nacionales Gabriel Yedlin, y Geronimo Vargas Aignasse, el sub interventor de la Caja Popular, Hugo Ledesma, la ex legisladora Aida Giménez y concejales de la ciudad y municipios vecinos.

“No hay dudas que en momentos difíciles es donde más se ve el trabajo en equipo. Y hoy estamos visitando esta hermosa ciudad del Este y lo hacemos acompañados de quien nos acompaña a nivel nacional que es el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Y agradecerle al intendente que hoy nos recibe. Esto se logra gracias al gran trabajo en equipo que arranca en la Nación, con nuestro Jefe de Gabinete pero sigue por el Gobierno Provincial, el municipal y las distintas comunas. Ver que hoy se iluminó el acceso, el estadio que no solo está para las prácticas deportivas. Esto se logra por un equipo. Trabajamos con todos los municipios sin distinciones de banderas políticas y como así también las 93 comunas rurales. También acompañados por los diputados y senadores. Esto es una muestra de que en Tucumán la gestión no se para porque hemos formado un equipo a lo largo y ancho de la provincia”, afirmó Jaldo.

Manzur se mostró “muy contento de visitar Burruyacu con todo nuestro equipo de trabajo. El Gobernador está haciendo una tarea fantástica y esto se traduce en obras y se refleja en indicadores que muestran una mejora pero tenemos que seguir trabajando y esto tiene que ver con el trabajo en equipo que hace que esto siga adelante. Este intendente en poco tiempo ha generado un verdadero cambio en la ciudad. Además de las gestiones para seguir trayendo obras. Cada vez que vengo a Tucumán me pongo contento de ver que la provincia avanza y que al Gobernador le va bien porque si le va bien a él le va bien a todos los tucumanos y la provincia avanza”.