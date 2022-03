El ministro de seguridad de la nación, Aníbal Fernández, participó en un acto en el que se entregaron 100 camionetas cero kilómetro a la Policía de Tucumán. Fue en el marco de la visita del presidente de la nación, Alberto Fernández.

Durante su discurso, el titular de la cartera de seguridad destacó la gestión del presidente de la nación y a las fuerzas policiales de la provincia.

“Es una enorme satisfacción que el presidente haya pensado en mi para conducir una parte de los problemas que tienen los argentinos”, comenzó diciendo el ministro.

“Tratamos de mejorar todos los días, siempre empezando algo nuevo. Hay delitos que nos importan mucho, sobre todo el narcotráfico, el ciberdelito, la trata de personas”, dijo.

Aníbal Fernández destacó a la Policía de la provincia: “Tucumán goza de una excelente fuerza de seguridad”.

Sobre la gestión presidencial enfatizó que “la tarea del presidente no es fácil. No somos los que reprimimos, somos los que respetamos. Gracias Tucumán por recibirnos y hacer que seamos un poquito mejor, son muchas las cosas por hacer, esto no es para cagones”.