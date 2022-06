Atlético Tucumán concretó un nuevo refuerzo. Se trata del colombiano Andrés Balanta. El volante llega al Decano a préstamo y con dos opción de compra, la primera a fines de diciembre y la otra para el 2023.

En conferencia de prensa, el jugador proveniente de Deportivo Cali se mostró agradecido por la oportunidad: “Me siento muy bendecido por venir a un lugar tan especial con una hinchada muy pasional, es una oportunidad muy grande poder dar este salto en mi carrera. Va a ser un gran paso como profesional”, dijo.

Luego comentó que, “fue especial cómo se dio todo, estaba en mi casa, me llamó el profe Lucas, al que conocí en el Deportivo Cali, me dijo que si me interesaba venir y le contesté que estaría muy dispuesto”.

Al definirse como jugador, Balanta sentenció que “muchas veces en el fútbol tratas de colaborar en la parte central y rara vez en el lateral derecho. Soy un 5 clásico a lo Wilmar Barrios”.