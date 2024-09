En Belgrano, Uvita Fernández habló de su falta de gol: "Cuando estoy frente al arco soy letal, pero..."

En el regreso de Belgrano al trabajo después del empate en un gol ante Independiente el sábado pasado en Alberdi, en el predio Armando Pérez hubo atención a la prensa y quien encaró los micrófonos fue uno de los que los hinchas esperan un mejor rendimiento adentro de la cancha.

Se trata de Nicolás Fernández, la gran incorporación del Pirata para esta segunda parte del año quien debutó con un gol ante Deportivo Riestra no convierte tantos desde ese partido y se refirió al tema. El Uvita dijo: “La falta de gol a veces fastidia un poco, los delanteros vivimos de esto y nos ponemos medio mal. Siempre hay que trabajar al máximo porque en un momento toca y se puede abrir”.

Pero, a pesar de esta sequía, el ex delantero de Defensa y Justicia mostró confianza: “Me tocó hacer muchos goles en mi carrera, nací con esto, tocado por la varita. No me gusta no hacer goles. Hay que lidiar con esto en el día a día, ya se va a abrir. Creo que en un momento se va a abrir y no vamos a parar”.

Nicolás Fernández, debut y gol en Belgrano. (Facundo Luque / La Voz).

Sobre la posición en cancha, Fernández opinó: “Vamos rotando las posiciones. Me siento bien como centrodelantero con otro nueve, me siento más suelto. Yo estoy a disposición del DT en donde sea, pero con otro delantero me siento más libre. Cuando estoy frente al arco soy letal, pero no me está tocando esa situación. Tengo que trabajar más para llegar con más frescura a ese momento”.

Nicolás "Uvita" Fernández metido a pleno. Belgrano necesita de su juego para buscar el pase a cuartos (Prensa Belgrano).

Sobre su llegada al plantel celeste opinó: “Estoy hace casi dos meses, estoy muy contento de estar acá. Si bien estoy en período de adaptación, ya casi estamos. Tengo que comprometerme más para ser ese salto de calidad que vinieron a buscar”.

El Uvita Fernández y lo que viene para Belgrano

En el horizonte cercano de Belgrano está el partido del próximo domingo, a las 19.30, visitando a Atlético en Tucumán por la fecha 15 del torneo de la Liga Profesional. El Uvita Fernández, con optimismo, habló de lo que viene: “Siempre se puede mejorar. Está tocando lo negativo por los resultados, pero vengo haciendo muchas cosas bien. El grupo está comprometido, tirando para el mismo lado”.

Y añadió: “Vamos a salir a flote el día que los resultados positivos nos lleven más arriba. Se sale trabajando, luchando, estando más concentrados, buscando ese gol que nos de la tranquilidad en los partidos”.