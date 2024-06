Alperovich tenía fama de ser un gran conquistador de mujeres

El mediático abogado constitucionalista, Jorge Ernesto Zagarese, recordó las vinculaciones que se le hicieron al ex gobernador de la provincia, José Alperovich con la ex Gran Hermano, Marianela Mirra. Además, analizó la situación que planteó en su declaración al acusar al diputado nacional Carlos Cisneros y al exconcejal David Mizrhai. También hizo mención a uno de los episodios con una periodista en una entrevista en vivo, en el diario La Gaceta, donde “entró hecho un galán, que le decía cosas en el aire”. Esto es lo que dijo Zagarese sobre la última declaración del exmandatario.

- ¿Qué dejó para usted la última declaración del juicio?

-” Sí, él se reservaba el derecho de declarar o no. Quiso declarar y, el día lunes pasado, efectivamente lo hizo, aduciendo que es un hombre de 70 años. Nos enteramos de que era tartamudo, o sea, hizo un esbozo como de un pobre hombre de muchos años, al que le hubiera sido imposible hacer lo que dice su sobrina que hizo. El tema, vamos a separar, que él realmente tuvo una reputación de conquistador, digamos, de mujeres. No nos olvidemos que, en el año 2009, se lo relacionaba con Marianela Mirra, que venía de una gran exposición pública en Gran Hermano y se descubrió que tenía varios cargos en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo...”

“Fíjese usted, en las elecciones del 2015 ya había salido del Estado, no así su madre y su hermana que trabajaban en la Municipalidad de Yerba Buena también, en el Concejo Deliberante. Y suceden las elecciones del 2015. Entonces sale la gente a protestar porque decía que había habido fraude y, Alperovich, Beatriz Rojkes de Alperovich y Marianela Mirra, que estaba, a todo esto, asesora en el Banco Macro, van contra La Bancaria, que era el secretario, en ese momento, (Eduardo) Bourlé. Entonces Bourlé los denuncia porque lo habían acusado de que ellos eran los instigadores y que la represión policial que hubo, ordenada por el comisario jefe de Policía, en ese momento, de apellido Bustamante, que de todo había sido responsable La Bancaria. Entonces a la fiscal, de apellido Carrizo, en esa época, Bourle le da todos los elementos para que sean investigados y para que digan de dónde sacaron esa información y que lo acusaban, por supuesto, falsamente.”

-Estamos hablando concretamente de Beatriz Alperovich y Marianela Mirra.

-”Exactamente. Y, por supuesto, ella aduciendo, sobre todas las cosas, que toda la culpa era de La Bancaria: el desorden, el caos y la represión.”

-Doctor, pero ¿no le parece un poco fuerte, cuando usted plantea que la madre y la hermana tenían cargos en Yerba Buena, vincularlas con Marianela Mirra y Alperovich?

-” Bueno eso es lo que eso es lo que decían las crónicas en ese momento, y que ella tenía tres cargos. Después que pasa al Banco Macro, justamente por influencia de Alperovich. Están en los diarios las cuestiones de esa época. Y el tema es que realmente tuvo grandes problemas el gobernador para tratar de justificar eso. Porque, fíjese, cuando tratan de buscar, que es una continua, esté quien esté, en la Legislatura qué decían: nadie la nombró. Era lo mismo como pasó con la ley esta el otro día: nadie la conocía. No la habían visto en la Legislatura y encima ninguno de los 49 legisladores la había nombrado. Así que ¿cómo puede ser que, incluso, en el ANSES estaba registrada?, Que si hacía los aportes de la Legislatura y del Poder Ejecutivo...”

- ¿Que más quiere decir?

-” Que ahora y en esta declaración que hizo el lunes que dice que, Cisneros, o sea el diputado nacional y secretario de La Bancaria, era un mafioso que fue uno de los culpables y responsables del robo de su caja de seguridad. Así que mire, realmente es espantoso, todas las cosas que dice. Esto le da pie a Cisneros para el día de mañana iniciarle acciones a él, por todo lo que dijo y, aparte, no nos olvidemos que por algo la defensa no lo cita a Cisneros. Porque una cosa es decirle mafioso Cisneros que no esté y otra de decírselo cara a cara. Porque ahí lo hubiera querido ver a Alperovich, cosa que trataron de evitar cuidadosamente. Entonces el caso queda así: el próximo lunes (10 de junio) va a haber los alegatos de la querella y de la fiscalía. El miércoles 12, la defensa Alperovich.”

-Doctor ¿va a haber sentencia?

-” Bueno, no en ese momento, porque no nos olvidemos que viene esa semana de la cual solamente dos días van a ser hábiles y el juez Ramos Padilla dejará la sentencia para la última semana de junio o la primera de julio. Así que en esos términos tendrá que ser la respuesta de Ramos Padilla.”

- ¿Qué opina usted de este trasfondo político que él plantea y que lo relaciona con el caso de abuso sexual de que se lo acusa?

-Por eso, él lo relaciona políticamente, como que le inventaron todo, pero la defensa no dice, en ningún momento, ni cita a los testigos para seguir esa línea. O sea que ellos niegan todo y no cita a ninguno. Tendrían que haberlo citado a Cisneros y al otro señor que él acusa también, que es Mizrahi. Entonces algo no está bien de todo esto, porque si no hubiera sido totalmente diferente el juicio. No nos olvidemos que hay tres personas que están esperando la finalización del juicio para ver si van o no presos por falso testimonio.”

- ¿Usted cree que puede ser contraproducente la declaración que hizo Alperovich o que puede ser en su beneficio?

-” Yo creo que cualquiera que vea todo esto que le acabo de decir, ve que es contraproducente. No nos olvidemos tampoco del escándalo con la periodista de La Gaceta, Carolina Serveto, que entró hecho un galán, que le decía cosas en el aire. Entonces todas estas cuestiones lo complican bastante. El creía que era el gran conquistador, que tengo el cargo, tengo esto, bueno, la vida le demostró que no. El señor este que vimos el lunes no tenía nada que ver con “el Zar” que se le decía en Tucumán.”

- ¿Cree que Alperovich no mostró su buena faceta, no se preparó para esto?

-” Para nada, para nada. Parece que hay una confusión en las cuestiones estas. Pasó lo mismo que pasó con el caso de Paulina Lebbos. Totalmente mal. Fueron todos presos por falso testimonio.”

-Pero acá hay solo tres, doctor...

-” Por eso le digo. Entonces el tema es que todos quedan condenados por la cuestión de falso testimonio.”

-De juicio de Paulina Lebbos ¿no era Alperovich el principal acusado?

-” No. Pero nunca fue declarar. Pero digo que toda la plana mayor de seguridad de José Alperovich, todos presos, incluido el fiscal Albacaque está preso hoy”.

-Volvamos a este caso puntual.

-·Que tiene muchas similitudes porque todo estuvo mal.”

-Pero, doctor, la justicia es distinta...

-” Pero la base es la misma.”

- ¿Usted cree que con Ramos Padilla es lo mismo que pasa acá?

-”No, para nada, para nada, pero digo que hay un paralelismo, se da cuenta. Hay que ver, y todo sucede con Alperovich. Alperovich que no haya ido a decir: “yo los nombré estos hombres”, es un índice de cobardía. Lo mismo que pasó acá.”

-La defensa, sería la estrategia, la que falla o la que no puede quizás guiarlo...

-” Bueno de la defensa acá están todos presos y la defensa allá hay que esperar la sentencia del juez Ramos Padilla y vamos a ver si triunfó el estudio de Cúneo Libarona y puede ser inocente o culpable. Si es culpable va a decir cuántos años y, de ahí, va a pasar como hacen siempre: apelo. Entonces ahí va a ir la apelación, pero ya está condenado en primera instancia.”