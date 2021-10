En el marco de la intensa agenda que lleva adelante el presidente de la nación Alberto Fernández, en Tucumán, participó en la inauguración de la Fábrica de Dulces Regionales de Simoca.

El establecimiento que está ubicado en el barrio Mataderos, a 200 metros de la Ruta Nacional 157 y que cuenta con todos los servicios para la producción. Los dulces llevarán como distintivo la marca Simoca. Fundamentalmente, esta industria implicará una alternativa productiva para los minifundistas cañeros.

Lo hizo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministro de la Nación, Juan Manzur; los ministros Aníbal Fernández (Seguridad), Claudio Moroni (Trabajo), Julio Vitobello (secretario General de la Presidencia); y el gobernador, Osvaldo Jaldo.

“Es una gran alegría estar en Simoca. Ver nacer una industria, una empresa, que da trabajo a los vecinos. Es lo que necesitamos para que la Argentina se desarrolle. Que empecemos a construir fuentes de trabajo, en el lugar donde vive, en este caso, la gente de Simoca”, dijo el presidente.

El Mandatario nacional dijo: “Estar en Tucumán es una alegría. Me recibieron con un amor enorme. Me honra que me reciban así”.

También participaron Sisto Terán, secretario de Estado de la Unidad Ejecutora Belgrano Norte Grande del Ministerio de Obras Públicas de la Nación; Hugo Cabral, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación; el gerente Regional de Anses, Marcelo Santillán; la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós; la ministra de Salud, Rossana Chahla; la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán, Stella Maris Córdoba; el legislador, Carlos “Cacho” Gómez; el secretario Ejecutivo Médico del Sistema Provincial de Salud, Luis Medina Ruiz; la presidenta del Ente Autárquico de la Fábrica de Dulce Regionales Dulky, Marcela Herrera y ediles.