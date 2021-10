El domingo 05 de diciembre en la Plaza de la Memoria de la localidad de Tres Arroyos se inaugurará el monumento al ARA San Juan.

En el acto que se llevará a cabo, ya confirmaron su presencia el Intendente Municipal, Carlos Sánchez, la Directora de Cultura Noemí Rivas, altas autoridades de la Armada Argentina que arribarán a la ciudad provenientes de Buenos Aires, Puerto Belgrano y Mar del Plata; familiares de los Submarinistas desaparecidos y demás autoridades municipales.

Durante la inauguración la Banda de Música Infanto juvenil “San Cayetano” de nuestra ciudad con refuerzos de músicos navales de Puerto Belgrano y Mar del Plata, entonarán por primera vez la Marcha A.R.A. San Juan, compuesta, en letra y música por el tresarroyense Luciano Bolonio, quien, además, fue el ideólogo del monumento que recordará a los 44 tripulantes desaparecidos.

Al respecto Bolonio Indicó: “Fue mia la idea de hacer el monumento, lo hicimos en mi casa con el artesano tresarroyense Cristián Murúa, es una circunferencia de 1,10 metros x 3,40 que pesa 300 kilos”.

“Estamos muy entusiasmados - continuó- entre los visitantes viene el Director General de Bandas de la Armada Argentina, Capitan de Corbeta, Ramón Altamirano y músicos de la actual Base Naval Puerto Belgrano que va a reforzar a la Banda Infanto juvenil “San Cayetano” para interpretar por primera vez la Marcha A.R.A. San Juan, cuya letra y música me pertenecen. Luego de la interpretación los derechos de la canción será donados a la Armada Argentina, porque yo no quiero lucrar con 44 desaparecidos.”

“Esperamos contar también con familiares de los tripulantes del ARA San Juan que residen en Necochea y Mar del Plata”.

“Desde 1972 yo pertenezco a la Armada Argentina, me jubilé con el grado de Sub Oficial Mayor y Maestro de Banda, hoy en día sigo colaborando en diferentes actos a los cuales me invitan” - finalizó Bolonio.