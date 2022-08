Este miércoles, en las instalaciones del Club Atlético Costa Sud de Tres Arroyos, se llevó a cabo la Etapa Regional de tenis de los Juegos Bonaerenses.

De la misma participaron las localidades comprendidas en la Región 15.

Hubo encuentros de singles y dobles en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 y universitario tanto femenino como masculino.

Se disputó en Tres Arroyos la Etapa Regional de tenis de los Juegos Bonaerenses Foto: Dirección de Deportes Tres Arroyo

Los representantes de Tres Arroyos lograron la clasificación a la Etapa Provincial que se disputará del 1 al 6 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

El Director de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos, Prof. Guillermo Orsilli y su equipo de trabajo, felicitan a todos los participantes por su gran desempeño y comportamiento en el juego.