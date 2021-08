El secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tres Arroyos, Matías Fuhrer, junto a Claudio Cuesta de Inspección General, mantuvo esta mañana una reunión con los propietarios de salones de fiesta de la ciudad, a quienes se les indicó que está todo dispuesto para que reinicien sus actividades.

Los salones de eventos, y todas sus actividades satélites, desde servicio de catering, disc jockey, organizadores de eventos, decoradores etc. es uno de los sectores más castigados por la pandemia y los últimos rubros en activarse.

Los Salones de Fiesta podrán comenzar a trabajar desde el 28 de agosto Prensa Municipalidad de Tres Arroyos

A partir del 28 de agosto podrán retomar la actividad para eventos sociales, con un aforo del 70% de la capacidad establecida por bomberos de la Provincia de Buenos Aires y en lugares cerrados y ventilados. El horario de funcionamiento es hasta las 3 de la mañana.

Para ello deberán tener la habilitación del local al día.

Al respecto Matías Fhurer indicó: “Los locales que deban renovar las habilitaciones pueden hacerlo, se hace de manera inmediata”.

Con respecto a la situación epidemiológica a futuro y la posibilidad de aplicar nuevas restricciones, Fhurer expresó:

“Lamentablemente no podemos predecir qué pasará más adelante, si tendremos que volver para atrás, parar 15 días y retomar. Ojalá que no pase nunca pero no sabemos si van a aumentar los casos o no, si va a venir otra cepa como la que está circulando en Córdoba, todo dependerá de cómo continúe la situación epidemiológica”.

Fhurer aclaró también que no hay restricción para la circulación: “Hoy la restricción de circulación en toda la provincia de Buenos Aires no está impuesta, la gente puede circular con normalidad.”

Con respecto a los boliches bailables Fhurer aclaró:

“Los boliches todavía no están habilitados, son mucho más difíciles de controlar. En los salones de eventos y restaurante se tienen los datos de las personas que ingresan y hay protocolos que se cumplen y que son difíciles de imponer en un boliche, donde la gente está en movimiento continuamente y la afluencia de público es muy superior”.

“Hubo casos en que algunos comercios tenían la habilitación como restaurante y los protocolos indicados para trabajar en base a esa habilitación, y terminó siendo otra cosa, en esos casos se labraron las actas correspondientes y se les aplicó la multa estipulada. Como hay fiestas clandestinas lamentablemente también se dan estos casos” – finalizó.