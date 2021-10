Un vecino del barrio Benito Machado denunció el robo de sus herramientas de trabajo durante la tarde del domingo cuando autores desconocidos ingresaron a su vivienda en el barrio Benito Machado y ante esta situación no puede cumplir con sus compromisos laborales.

El hecho ocurrió cuando Norberto Ceferino Deanunsio, de 53 años, se encontraba ausente de su domicilio ubicada en calle 17 de Agosto N° 1115,y al regresar de ver el superclásico de la casa de un amigo, se encontró con una ventana rota y el faltante de dos cajas de herramientas cuyo contenido estaba valuado aproximadamente en 70 mil pesos.

Debido al robo Deanunsio no puede cumplir con sus obligaciones laborales ni con trabajos que tenía pendiente realizar.

En dialogo con el diario La Voz del Pueblo Deanunsio dijo que “yo sólo quiero que me den herramientas para trabajar. Yo no tengo nada, no tengo pensión, nada, ningún beneficio. Si no tengo trabajo no como” y dejó un número de teléfono para quienes quieran colaborar (2983406627)