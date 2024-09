La lista completa de los valores de las multas por infracciones de Tránsito

Tal como se expresó en una nota publicada el día miércoles, las fuerzas de seguridad tresarroyenses, el área de Tránsito, Caballería, Policía y Gendarmería están llevando adelante controles todas las semanas, fortaleciendo este sistema de prevención de siniestros viales y posibles delitos.

Las multas que se aplican por las distintas infracciones, tienen valores distintos. los valores se fijan en Unidad Fija (UF) en relación al valor del litro de nafta de mayor octanaje.

El valor de las infracciones las fija las Provincia de Buenos Aires, NO LA MUNICIPALIDAD LOCAL

Existen dos formas de abonar:

El pago voluntario, cuando el infraccionado se acerca al Juzgado de Faltas voluntariamente. Rige hasta tanto se dicta una sentencia, previamente a esto el infractor es citado a una audiencia donde puede efectuar un descargo, si el descargo es rechazado paga el total de la multa.

Descargo no es EXPLICACIÓN o JUSTIFICACIÓN de la infracción, sino hecho objetivo, tal como que el vehículo no le pertenece, etc.

Pago luego de una sentencia, cuando no hay voluntad de pago del infraccionado y se llegan a instancias legales, las multas son más caras.

Hay planes de pago, excepto cuando hay retención de vehículo, que el infractor debe abonar en un pago el monto de la infracción para poder liberar el vehículo

La retención de licencia es hasta 6 meses con alcoholemia de 0 a 0,5.

De 0,51 a 1: 6 meses.

De 1 a 1,5: 12 meses.

Mas de 1,50: 18 meses

IMPORTANTE: El juzgado de faltas solo entiende en infracciones realizadas por personal de seguridad vial dependiente de la municipalidad o polícia local, NO POR INFRACCIONES REALIZADAS EN OTRAS JURISDICCIONES.

En el siguiente cuadro todos los valores de las multas: