Continúa desarrollándose la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2022 y desde la Dirección de Deportes informan los buenos resultados que han cosechado los jóvenes atletas de Tres Arroyos y las localidades del distrito en las diferentes disciplinas en las cuales participan.

Esta semana fue el turno de la Natación PCD que se desarrolló en el Complejo Gebo donde Ayelén Daría, Santino Llebrun, María Ruíz Díaz y Tomás Castellanos pasaron a la etapa regional, cuya final se disputará en Laprida el viernes 1 de Julio.

También el Hockey sobre Césped femenino tuvo su competencia en la Cancha Municipal y lograron la clasificación a la próxima etapa, Club Cazadores en categoría Sub 14; Club Huracán en la Sub 16 y en la Sub 18 Tarhc. Tres Arroyos será escenario el próximo 2 de Agosto de la final regional.

Juegos Bonaerenses 2022: Clasificados del Distrito a la Etapa Regional Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

El Volley en su etapa local disputada en el Polideportivo Municipal, arrojó que para la Etapa Regional, a jugarse el 6 de Septiembre en González Chaves y el 8 de Septiembre en San Cayetano, los equipos que participarán serán: en Sub 18 femenino Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos y en Sub 18 Masculino Orense

En el Handball femenino las ganadoras que pasan a Etapa Regional a jugarse los días 6 y 8 de julio en Coronel Dorrego son: en Sub 16 femenino Copetonas y en Sub 18 femenino Claromecó

La Dirección de Deportes, a través de su titular, el Prof. Guillermo Orsilli, felicita a todos los deportistas por su entrega y comportamiento en cada juego, como así también al público que en gran cantidad se acercó a alentarlos.