Continúa desarrollándose en Tres Arroyos, la etapa local de los Juegos Bonaerenses y distintas disciplinas están en plena competencia.

Durante los días pasados se disputaron inició la competencia de Paddle en categorías sub 16 y 18, Fútbol masculino sub 16 y sub 18. Los ganadores de estas disciplinas, pasan a una etapa regional.

Continúa desarrollándose la etapa local de los Juegos Bonaerenses Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

También dio inicio una nueva propuesta “Bonaerenses en Carrera”, una prueba atlética libre donde los participantes pasan directamente a la etapa Provincial en Octubre en Mar del Plata.

Durante los meses de Julio y Agosto se desarrollarán los encuentros de Paddle en Benito Juárez, de Fútbol 11 en Laprida.

Por su parte el Director de deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos, Guillermo Orsili, junto a su equipo de trabajo, mantuvieron una reunión vía Zoom con los encargados de los Juegos Bonaerenses donde se definieron diferentes temas, entre ellos, los días de las finales provinciales a disputarse en Mar del Plata, fijándose las fechas comprendidas entre el Sábado 1 al Jueves 6 del mes de Octubre.

