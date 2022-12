Esta mañana Juan Manuel Locatelli se convirtió en el nuevo integrante del Paseo del Deporte que se encuentra ubicado en el Polideportivo Municipal de Tres Arroyos.

Rodeado de familiares y amigos el eximio basquetbolista tresarroyense fue el encargado de destapar su placa que lo valora como uno de los máximos deportistas de la ciudad.

Juan Manuel Locatelli ya forma parte del Paseo del Deporte en Tres Arroyos Foto: Dirección de Deportes Tres Arroyo

Juan Manuel Locatelli tuvo una gran carrera como jugador profesional y llegó a integrar la Selección Argentina de Básquetbol.

Fue escogido en dos ocasiones como parte del mejor quinteto de la Liga Nacional de Básquet.

Formado en la cantera de Huracán de Tres Arroyos fue jugador de Peñarol de Mar del Plata (1991 -1994; 1998 -2003; 2004 -2008); Quilmes de Mar del Plata, Siderca de Campana, Obras, Atenas de Córdoba y Sionistas.

Convocado por Sergio Santos Hernández, Locatelli debutó en la selección de básquetbol de Argentina a los 32 años, siendo parte del plantel que se impuso en el Campeonato Sudamericano de Baloncesto de Puerto Montt 2008.

Títulos

Campeonatos Nacionales

Liga Nacional de Básquet (1) con Atenas: 2008-09

Torneo Súper 8 con Peñarol: 2006

Copa Argentina con Atenas: 2008

Campeonatos internacionales

Liga de las Américas con Peñarol: 2007-08

Selección Argentina: Campeonato Sudamericano: Oro Puerto Montt 2008

Actualmente es entrenador de la Primera División de Huracán de Tres Arroyos, donde en poco tiempo logró inculcar todo su conocimiento y sapiencia llevando al “globo” a la obtención de un nuevo campeonato local y dando una gran importancia a las categorías formativas de la institución.

Juan Manuel Locatelli: “Es muy lindo un reconocimiento de tal magnitud”.

Visiblemente emocionado Juan Manuel Locatelli expresó toda su gratitud a las autoridades que estuvieron presentes en este homenaje y a su familia por el apoyo incondicional durante toda su carrera.

“Es muy lindo un reconocimiento de tal magnitud. A mí no me gusta o me da vergüenza pero supera lo que habría imaginado”.

“Quiero agradecer a la Municipalidad de Tres Arroyos, al Honorable Consejo Deliberante, a la Secretaría de Deportes y al Guillermo Orsilli, porque sé lo que labura por el deporte de Tres Arroyos”.

“Por supuesto agradecerles a todos ustedes, a mis amigos, a tanta gente conocida, a gente del básquet de Tres Arroyos”.

“Estoy orgulloso del lugar de donde salí, de mi querido Huracán - mencionó Locatelli entre lágrimas - orgulloso de representar a mi club, a mi ciudad y al básquet de Tres Arroyos”.

“Es difícil hablar, son muchas cosas las que siento, solo tengo palabras de agradecimiento, especialmente para mi familia; a mi viejo por haber sido papá, dirigente, entrenador, consejero y representante en varios tramos de mi carrera.”

“A mi señora, que desde que la conocí, algo habrá hecho porque fueron mis mejores años en el básquet, a mis hijos, Almita y Juan que son lo más lindo que tengo, a mi mamá que es la mejor de todas, me hubiese encantado que esté hoy acá, pero sé que está conmigo”.

“Este, no me parece un simple homenaje o un homenaje humilde, es mucho más, es una caricia al alma”.

“Aquí hay gente de otros y a mí eso también me enorgullece porque quiere decir que han formado parte de lo ha sido mi carrera y mi trayectoria. Jamás pensé cuando me fui de Tres Arroyos tener esta carrera; sí, los soñaba y tenía muchas ganas de que sucediera, pero no pensé que iban a ser casi 18 años de vivir de mí un sueño”.

