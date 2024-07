Juan Apolonio: “Hemos tomado la decisión de combatir el flagelo del narcotráfico”

El Secretario de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, Juan Apolonio (JA) dialogó con Vía Tres Arroyos (VTA) sobre distintos temas de importancia para el área y para la tranquilidad de todos los tresarroyenses.

Narcotráfico, Seguridad Vial, Registro de Prefectura para navegantes en Claromecó y otras cuestiones fueron los puntos abordados.

VTA: Uno de los temas de los que poco se habla, pero requiere la mayor de las atenciones es el tema de la venta de droga o del narcotráfico en el distrito. Hace poco se instalaron los buzones anti narco para solicitar en un tema tan importante la colaboración de la sociedad. ¿Cómo se está abordando ese tema?

JA: “La gestión municipal del intendente Pablo Garate ha tomado la decisión de combatir este flagelo que es el narcotráfico. Para ello, una de las primeras notas que se elevó el Ministerio de Seguridad es pedir la creación de una subdelegación de lucha contra el narcotráfico. Esto nos permite tener mayor cantidad de recursos humanos, logísticos y tecnológicos en la zona para combatir este tipo de delitos”.

“Estamos avanzando en el edificio que le hemos asignado. Poder contar con una dependencia nueva para contrarrestar el avance que está teniendo el narcotráfico, hacer este tipo de inversiones, es muy importante”.

“También se ha generado este proyecto que tiene que ver con los buzones que son 22 que ya se están distribuyendo en las distintas localidades. Van a estar también en el Polideportivo, en los CAPS y en aquellos lugares donde haya mucha afluencia de personas”.

“Les pido a los ciudadanos que no tengan miedo de introducir toda la información que tengan, que sean precisos con esa información porque eso se va a judicializar; nadie va a estar con una cámara mirando, si fulano o mengano puso un papelito adentro. La Secretaría de Seguridad va a ser la encargada de hacer la apertura de los buzones y presentar esas denuncias ante la Fiscalía”.

“Por supuesto que para probar que la persona denunciada tiene algún tipo de relación con el delito de narcotráfico se realizan muchísimas investigaciones”.

VTA: Hubo varios allanamientos por droga en los últimos tiempos, pero lo que no hubo fue información pública al respecto.

JA: “En Tres Arroyos en los últimos seis meses se han hecho muchos procedimientos en la lucha contra el narcotráfico, la mayoría no se han dado a conocer por una cuestión de que la investigación continúa, por eso, no se da la publicidad que se le puede dar otro tipo de hechos”.

“A veces se deben realizar allanamientos en otras jurisdicciones. Es muy difícil, que el procedimiento de droga muera en un solo allanamiento eso apenas es el inicio de una causa mucho más grande. Por eso a veces, no se da a conocer los hechos por los medios habituales de comunicación”

VTA: Hay modalidades delictivas que, si bien existían, no se veían mucho en la ciudad o no eran habituales y que parece que ahora se han puesto de moda como el robo de picaportes y de cables por el cobre.

JA: “Hemos tenido procedimiento de cables, se ha trabajado sobre los lugares donde reducen los cables, puede ser los chatarreros que conocemos habitualmente porque esa es una de las bocas de compra. Se controló eso por un lado y se realizaron las investigaciones pertinentes. También, gracias a vecinos que quieren colaborar con la sociedad, se han dado varios procedimientos cuando se veía las personas que estaban cortando los cables, inmediatamente la policía actuó”.

“En estos momentos podemos decir que en el en el robo de materiales que tienen valor de reventa, lo tenemos tranquilo, lo que tiene que ver con picaportes y con otros elementos que quedan puertas afuera, lamentablemente, a veces, los involucrados son menores que son intervenidos en el lugar y no pueden ser llevados a la Comisaría”.

VTA: ¿Qué se hace en esos casos o por qué se ha incrementado el número de menores de edad que delinquen?

JA: “A lo largo del tiempo hemos visto que son muy pocos padres los que se ponen del lado de la justicia colaborando para que ese menor no vuelva a ser reincidente, es una cuestión cultural y social de estos tiempos. Antes, cuando un menor cometía algún ilícito, la primera represalia, el primer castigo lo teníamos por parte de los padres”.

“Ahora dejamos que la justicia y el Estado nos solucione todo, que le dé una sanción y que el Estado contenga a ese menor, porque los padres no lo puedo hacer. Hay una degradación en algunos sectores de la sociedad y eso va fomentando de que haya mayor cantidad de menores que salen a cometer ilícitos, porque no tienen sanciones”.

VTA: La Secretaría de Seguridad abarca muchas áreas y entre ellas todo lo que tiene que ver con el tránsito y controles vehiculares hace poco se conoció la noticia que la licencia de conducir se puede tramitar en Orense y ahora se agregaría la misma medida para Claromecó, ¿Es así?

JA: “Abrir una boca de toma de Licencias de Conducir no es una cuestión municipal, sino que hay que hacer trámites y sabemos bien los trámites en el Estado lleva mucho tiempo. Por ahora, lo que ya está funcionando es Orense. El proyecto abarca a que, en algún momento, las localidades más importantes de distrito de Tres Arroyos tengan su propio lugar de expendio de licencias de conducir”.

“Con respecto a este tema, a partir del 5 de agosto, el distrito de Tres Arroyos queda habilitado para la Licencia Joven, es decir que los jóvenes entre 17 y 21 años, podrán ingresar a una plataforma para realizar el examen teórico de la licencia de conducir.

El examen para tener licencia lo va a otorgar la provincia eso exime al joven tener que hacer el examen teórico que se hace comúnmente por parte de la Municipalidad”.

VTA: Hay muchos controles de tránsito, diarios y en distintos puntos de la ciudad, es innegable, pero el número de siniestros viales no baja.

JA: “No, lamentablemente diariamente tenemos muchísimos accidentes algunos con lesiones otros no. Nosotros la estadística la llevamos en base a lo que se tiene conocimiento por parte de las distintas vías, pero también sabemos que existen muchas otras colisiones donde no tiene estado público, no se comunican a ninguno de los de las fuentes de ingresos que tenemos nosotros que son el 911 y el 147″.

“Estamos trabajando. Ahora tenemos la posibilidad de hacer la prueba de manejo en el Motoclub, y logramos que 367 personas hicieran el examen allí, donde hay una pista de más de 1500 metros”.

“Estamos tratando de concientizar a la gente que obtener la licencia de conducir no es un derecho adquirido, hay que estar dando exámenes permanentemente. Estamos reformulando la licencia y el examen teórico en base a lo que vamos estableciendo de cuáles son las faltas más comunes que se cometen”.

VTA: ¿Cuáles son las infracciones más comunes?

“Muchas, sobre la ruta, pasar otro vehículo con línea amarilla. Falta de seguro, licencia vencida, estacionar en ochava, pero lo que más nos preocupa es que, lamentablemente, todavía las infracciones por alcoholemia positiva, sobre todo los fines de semana, son altos. Encontramos muchos conductores con consumo de alcohol”.

“La alcoholemia positiva hasta hace un tiempo era de 05 y luego se bajó a 0.0. El Estado les dio la oportunidad a los automovilistas de que consuman hasta 0.5 y no lo supieron aprovechar”.

VTA: Hace poco se reflotó la idea de incorporar una senda para caminantes y bicicletas en la Avenida Ituzaingó, en el predio de la Fiesta del Trigo.

JA: “Es un proyecto que se venía aportando desde hace muchos años. Este gobierno tiene la decisión de hacer cosas prácticas y relativamente rápidas. Se está trabajando en eso y en ese predio de la Fiesta del Trigo donde muchas personas por razones de salud, caminan”.

“Tres Arroyos no tiene un lugar adecuado para los caminantes o para que la gente que hace algún tipo de deporte relacionado al aire libre, así que, tomamos un viejo proyecto que se encontraba en carpeta y lo que se va a hacer es tomar un par de metros de la avenida Ituzaingo desde el cordón y se va a estacionar a unos tres metros del cordón; eso le va a dar tranquilidad a los peatones o a los corredores que andan por ese sector”.

“Además se va a reducir un poco el ancho de circulación que tiene la avenida Ituzaingó que al ser tan ancha, invita a veces al exceso de velocidad”. Serán aproximadamente 1.500 metros, se va a embellecer e iluminar el lugar y se van a instalar nuevas cámaras”.

“Eso ya está aprobado y se está trabajando en la parte presupuestaria porque hay que iluminar, hay que hacer el embellecimiento de las vías, para darle más seguridad al lugar que obviamente es lo primordial para mi área aparte del trabajo en conjunto que se hizo en el proyecto con la Dirección de Deportes”.

VTA: Para ir cerrando ¿El Registro de Prefectura para navegantes en Claromecó, ya está en marcha?

JA: “Si, hace dos semanas estuvimos con el lanzamiento del programa. Es una prueba piloto. La persona que va a ingresar al mar con alguna embarcación envía un Whatsapp diciendo quién es y el lugar donde va a embarcar”.

“La idea es que en algún tiempo podamos tener una aplicación para el teléfono donde los navegantes se puedan registrar”.

“ Nosotros no tenemos jurisdicción ni para impedir que ingresen al mar ni para cobrarles multa por no respetar las reglas, lo que estamos haciendo es aportándole una herramienta para el usuario de kayak, para acompañarlo y guiarlo en este proceso de recreación”.

“A nosotros nos produce un ordenamiento y podemos enviarle la información al navegante, por ejemplo, que si hay viento norte no es aconsejable ingresar al mar, o sobre la altura de las olas etc. porque la mayoría de los pescadores sabe a que se enfrenta, pero, a veces, encontramos gente que, o está distraída o realmente hace caso omiso a las condiciones climáticas, y otros que son nuevos en la actividad y le parece que todos los días son en enero”.