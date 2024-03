En el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Gonzales Chaves realizará una charla a la comunidad para promover los cuidados y controles, y a su vez habrá jornada de PAP totalmente gratuita.

El martes 26 de marzo se realizarán pruebas de Papanicolaou, sin necesidad de solicitar un turno previamente.

Esta jornada está organizada por la Secretaría de Salud, el servicio de Ginecología, Obstetricia, Servicio Social, Oncología y Laboratorio.

Gonzales Chaves: jornada de por el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Se realizará de 9 a 12 horas, en el Centro de Salud N° 1 Dr. “Juan Carlos Di Filippo” en calle Yapeyú 50, a libre demanda.

Para mujeres, embarazadas y para toda la familia, se estará realizando test para detectar sífilis.

Por la tarde la jornada continuará en el Hospital Municipal Anita Eliçagaray de 13:30 a 16:00 horas, con la misma modalidad que en el CAPS. Cuando estén los resultados se hará otra campaña para la entrega de resultados.

Las condiciones para realizarla el Papanicolau son no estar menstruando, no haberse realizado ecografía transvaginal en las últimas 72 horas y no haber tenido relaciones sexuales en las últimas 72 horas. A su vez se pide DNI.