Este Lunes por la mañana el intendente Carlos Sánchez junto con Francisco Aramberri, Director de Turismo, Noemí Rivas de Cultura y Matías Fhurer de Desarrollo Económico, formalizaron la segunda entrega de subsidios a diferentes entidades culturales y turísticas por un monto de $4.583.800.

Entregaron subsidios a entidades turísticas y culturales

Sánchez, en conferencia de prensa destacó el trabajo de ambas áreas para que este subsidio pueda entregarse y ayudar, de esta manera, a las instituciones a palear la difícil situación económica debido a la pandemia de Covid- 19.

El intendente expresó que: " La Cultura sufrió durante todo el año el tema de la pandemia con un parate absoluto, haciendo mucho daño a las economías de quienes manejan esta rama de actividades” – inició y agregó – “Tanto desde Cultura como de Turismo se hizo un relevamiento muy importante, para saber dónde y quiénes tuvieron las dificultades más importantes. Se otorgaron en dos etapas casi 10 millones de pesos otorgados por Nación que se intentó repartir de la manera más equitativa posible de acuerdo a las necesidades de cada uno.”

“Con respecto al Turismo allá por octubre no sabíamos si íbamos a tener temporada, por suerte la situación fue mejorando y mucha gente eligió las playas del sur donde había menos concentración de gente y eso fue muy ventajosos para nuestras playas con respecto a los grandes ciudades como Mar del Plata, Pinamar etc.”

“Esperamos seguir trabajando juntos a todas las instituciones y ante cualquier inquietud saben que pueden acercarse a la Municipalidad para plantear los inconvenientes y poder resolverlos juntos”.- finalizó.

Francisco Arramberri, Director de Turismo expresó: “El 2020 con el tema de la pandemia ha sido muy difícil para todos llevarlo adelante. Con estos subsidios que se han lanzado desde provincia, y que el Municipio de Tres Arroyos ha gestionado, estamos brindándoles una ayuda para que puedan solventar los gastos que requiere una institución o una empresa”.

“Este catálogo tuvo un primer lanzamiento y ahora estamos en el segundo lanzamiento. Desde el área de Turismo y desde Cultura hemos intentado buscar a los prestadores, no solo de Tres Arroyos sino también de las localidades, más necesitados para poder darles una mano. Bienvenida sea esta ayuda que están recibiendo”.

Por su parte Noemi Rivas indicó que: “Estamos muy satisfechos porque pudimos dar respuesta a todos los proyectos que se presentaron en las dos áreas, tanto en Turismo como en Cultura. Se relevó más de 100 prestadores y agentes vinculados con la cultura y se pudo brindar ayuda a más de 70 instituciones, en algunos casos en forma total y en otros de manera parcial.”

Por último Matías Fhurer expresó lo siguiente: “Remarcar el gran esfuerzo de las Direcciones de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico porque no solamente se trata de un subsidio sino también es una gestión porque si no está todo ordenado en las diferentes áreas estas ayudas no se podrían realizar.”