Comprometidas y aguerridas. Cada una de ellas, con experiencia política, reconocida capacidad de trabajo y distintas aspiraciones, son parte de la fuerza política que triunfó en las PASO a nivel nacional y se posicionó de buena manera en Tres Arroyos con vistas a las elecciones del próximo 14 de noviembre.

Rosío Antinori, Silvana Canosa y Cecilia del Águila, junto con Daiana De Grazia, son las cuatro mujeres de JUNTOS que aspiran a seguir pisando fuerte en el quehacer político tresarroyense y provincial.

Vía Tres Arroyos (VTA), dialogó con Antinori, Canosa y del Águila a pocas horas del cierre de campaña.

Rosío Antinori: “quiero seguir apuntalando a las pequeñas localidades”

Rosío Antinori, es tresarroyense, diputada provincial por la sexta sección electoral y candidata a renovar su banca en las elecciones 2021.

En su paso por la Legislatura bonaerense presentó 83 Proyectos de Ley, 105 Proyectos de Declaración y 41 Proyectos de Resolución que hablan por sí solos de su vocación y compromiso para con la política y los ciudadanos.

Rosío Antinori

VTA: ¿Qué te motiva a renovar tu banca en estas elecciones?

“En la Legislatura venía trabajando con muchos proyectos que quiero seguir desarrollando, como la propuesta sobre Turismo Rural o el proyecto para Pymes de pequeñas localidades que busca la reactivación económica. Hay muchos proyectos que todavía no han tenido el debate en Comisión y quiero seguir trabajando para impulsarlos definitivamente”

“Además de eso quiero seguir apuntalando a las pequeñas localidades, seguir trabajando con el turismo. El sur de la provincia de Buenos Aires tiene circuitos turísticos de naturaleza, de deportes que todavía no ha sido explotado, eso genera trabajo y la gente quiere trabajar, en eso voy a seguir poniendo toda mi energía”.

VTA: Hablando de energía, durante este periodo como Diputada te enfocaste fuertemente en las Energías Renovables.

“Si, mi principal objetivo siempre fue generar fuentes de trabajo, en ese sentido el trabajo que hicimos en Energías Renovables fue muy bueno. Un tema que se abordó de manera integral, no solo desde la producción y la generación de energía limpia, sino también desde las escuelas, para capacitar a la mano de obra”.

“En Tres Arroyos tenemos la Escuela Técnica y los Centros de Formación Profesional , también los Terciarios y las Universidades a nivel provincial, donde los chicos se capacitan. Eso generó más de 7000 puestos de trabajo directo y unos cuantos más indirectos en toda la cadena de Energías Renovables hasta el año 2019″ – indicó.

“Lamentablemente se interrumpió y eso espero poder continuarlo, hoy los comerciantes y las Pymes necesitan contar con la ley de Generación Distribuida que todavía no fue aprobada por el senado”.

Juntos Tres Arroyos

VTA: ¿Qué expectativas tenés en Tres Arroyos, en estas elecciones generales con respecto a las PASO?

“Mucha gente define a último momento a quien van a votar. La sensación que tengo al recorrer las calles y hablar con los vecinos es que hay una muy buena aceptación de nuestras propuestas. La gente pudo conocer más a Carlos Ávila y han visto en él una persona honesta, trabajadora, muy responsable y con muchas ganas de seguir en la función pública, creo que la gente el 14 de noviembre nos va a acompañar con el voto”.

“Sobre todo si tenemos en cuenta lo que viene sucediendo a nivel nacional, la gente está muy preocupada, no solamente porque la inflación no da respiro y no se llega a fin de mes, sino también por la ola de inseguridad que se vive a diario y para la cual el Gobierno no tiene respuestas o no sabe resolver a tiempo ni tampoco da señales de hacer bien las cosas, eso preocupa mucho a la gente y busca un espacio político que represente otra cosa, y creo que en JUNTOS encuentran eso, un espacio serio, con propuestas y que da respuesta”.

“No le tenemos miedo al corte de boleta, la gente tiene ganas de un cambio. Hay temas de fondo sobre los cuales la gente pide respuestas, como el tema del agua que no se debatieron en la campaña y sobre los cuales no hay respuestas, eso, a la hora de emitir el voto, va a pesar y van a elegir a un espacio que si tenga en la agenda los temas que la gente necesita que estén”.

“Estuve muy abocada a acompañar a los candidatos a concejales de todas las localidades de la sexta sección. Mi trabajo es ser el nexo entre las localidades y la Provincia y a ese trabajo me aboco todo el año”.

Juntos Tres Arroyos

VTA: ¿Cómo ves a Tres Arroyos?

“Tres Arroyos es un distrito con mucho empuje económico, que tiene mucho por crecer y para dar pero que se ha quedado atrás en un área que es la modernización, sin dudas hay nuevas formas de gobernanza, donde el ciudadano tiene una participación más activa dentro de la toma de decisiones. Hoy se requiere mayor digitalización del Estado y el uso de nuevas tecnologías en los barrios para ponerla la disposición de los vecinos, además de modernizar la infraestructura de la ciudad, con más espacios verdes o la modernización del centro. Esa modernización en todos los aspectos de la palabra es una cuenta pendiente del Municipio”.

“Con respecto al centro y a esto que te digo, Los comerciantes están deseosos de que se los convoque, y de poder entre todos, trabajar. Nosotros hicimos la propuesta de trabajar en un plan a largo plazo y por etapas para poder modernizar la zona. Hay que volver a esas mesas de trabajo con la gente donde se planifica la ciudad donde queremos vivir”.

Silvana Canosa: “Es muy importante mantener la pluralidad en el Consejo Escolar”

Silvana Canosa es directora del CEF Nº 4 y Consejera Escolar desde hace 4 años, aspira a un nuevo mandato.

VTA: ¿Cuáles son tus sensaciones en este final de campaña?

“Durante toda la campaña hubo mucho acercamiento de la gente hacia nuestro espacio, se acercan no solo a apoyar nuestras propuestas, sino también a colaborar y a ayudarnos con los proyectos. Nuestros candidatos en la lista son personas con muchas ganas de trabajar y también está formada por gente joven, eso la gente lo ve y lo valora”.

Silvana Canosa, candidata a Consejera Escolar, Juntos tres Arroyos

VTA: ¿Cuáles son el orden de prioridades para el Consejo Escolar?

“Hace 4 años que estoy en el Consejo, y queremos fortalecer lo que venimos realizando desde el 2017: un Consejo Escolar más transparente, más cercano a la comunidad. Hoy en día nuestros teléfonos están abiertos no solo a los inspectores o los directivos, sino también a los docentes, auxiliares y a aspirantes a auxiliares”.

“Yo soy Directora del CEF Nº 4 y sin embargo antes de ingresar al Consejo tenía con ellos muy poca comunicación porque no teníamos un teléfono para hacerlo. Todo era por afuera o por conocer personalmente a algún integrante”.

“Hay un desconocimiento muy grande por parte de los directivos cuando no se acercan al Consejo Escolar, cuando lo hacen saben que, hoy, pueden estar en contacto con nosotros las 24 horas del día. Eso generó una muy buena respuesta de la gente, incluso del resto de los Consejeros Escolares con los cuales formamos un muy buen equipo”

“Queremos seguir buscando el trabajo en equipo, la apertura, la celeridad en las respuestas, en estos años pudimos brindar el transporte escolar desde el inicio del ciclo lectivo y sin la demora de varios meses que había antes, abrimos la licitación del Servicio Alimentario a otros proveedores, antes había uno solo y ahora hay tres: uno de Mar del Plata y dos de Tres Arroyos, hoy los licitantes tienen que ofrecer el menú completo.”

“Queremos, además, mantener la diversidad en el Consejo Escolar. Estuvo durante muchos años manejado por el Movimiento Vecinal , y si bien la diversidad la hacen las personas, cuando están durante tantos años y cuando todos tienen la misma idea, es muy difícil abrir esa visión para buscar distintos canales o distintas propuestas. Es muy importante mantener esa pluralidad para diversificar las propuestas y la metodología de trabajo”.

Cecilia del Águila: “Somos un espacio amplio y con una juventud que aporta nuevas ideas”

Cecilia del Águila fue precandidata a Concejal por la Coalición Cívica que disputó la internas dentro de Juntos, y si bien, el caudal de votos obtenidos no le alcanzó para integrar la lista, su participación en la campaña electoral fue tan activa e importante como la de los principales candidatos de la lista.

VTA: ¿Qué es lo que más le solicitó la gente durante la campaña?

“Recibimos un trato muy ameno y respetuoso, fue la propia gente la que se acercó en muchas oportunidades a nosotros, para manifestarnos sus preocupaciones, eso es muy positivo. Estimamos que el acompañamiento a nuestra fuerza será igual o superior al que tuvimos en las PASO. Hay mucha gente que por diferentes motivos no fue a votar y en estos días nos manifestó su apoyo”.

“Respondiendo a tu pregunta: Para la gente la vida está muy difícil, no solo económicamente, también socialmente y hasta emocionalmente. Hay mucha desesperanza, personas que han perdido su fuente de ingreso y eso los afecta en todos los sentidos”.

“Los jóvenes no pueden insertarse al sistema laboral, la educación está desvalorizada, son varias cosas que quizás no se puedan solucionar desde lo local pero que son importantes escuchar para poderlas trabajar en forma conjunta con nuestros representantes a nivel provincial como con Rosío Antinori y Diego Santilli a nivel nacional”.

“Tenemos un equipo de trabajo con muchísima capacidad, encabezados por Carlos Ávila, Daiana De Grazia y Christian Ruiz, y una juventud que aporta nuevas ideas y frescura a nuestro espacio político”.

“Les pedimos el acompañamiento a todos los vecinos de Tres Arroyos, representamos el trabajo, la dignidad, la responsabilidad y la juventud que tiene ganas de cambiarle la realidad a la gente”.