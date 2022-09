El intendente Sánchez se refirió a la poda realizada en el Parque Cabañas de Tres Arroyos

Tras la polémica desatada por los trabajos de poda y reforestación que la Municipalidad de Tres Arroyos lleva adelante en el Parque Cabañas, y que la oposición junto a grupos ambientalistas calificaron como una tala que violaba un fallo judicial del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Bahía Blanca, el intendente Calos Sánchez se refirió al tema en Radio 3 Continental.

Sobre los trabajos realizados el intendente Carlos Sánchez explicó: “Los eucaliptus como estaban un poco juntos, tenían mucha altura, 30, 35 metros y nada de follaje abajo. El viento se filtraba desde el sur hacia adentro del Parque, esto lo veníamos viendo hace varios años”.

“Hace dos años la decisión fue cortar de siete filas que están a un costado del camino, cortar tres para que vayan rebrotando y haciendo ese reparo”.

“Además esas plantas cuando ha habido viento y lluvias, se caen de raíz por la altura que tienen, eso lo dice cualquier ingeniero forestal o cualquiera que tenga un poquito de conocimientos sobre el tema”.

Piden cesar con el corte de árboles en el Parque Cabañas de Tres Arroyos y la municipalidad aduce que está reforestando Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Recuerden que el primero de enero hubo un viento muy fuerte y se cayeron varios árboles algunos arriba de vehículos, cuyo arreglo tuvo que pagar la Municipalidad”.

“Por el peligro de la caída, más la altura y el no servicio que estaban brindando esas plantas, se decidió podarlas, no talarlas. Las que podamos hace dos años tienen una fuerza y un follaje espectacular, además repusimos la fila con nuevos eucaliptus.”

“Ahora decidimos cortar las otras cuatro filas de árboles que se habían caído y donde faltaban árboles en muchos tramos y reponerlos en todos esos lugares”.

“El trabajo está perfectamente bien hecho. Con esa cortina frenando el viento sur, se crea un micro clima adentro del Parque Cabañas, para beneficio de la gente que va a disfrutar el día”.

Piden cesar con el corte de árboles en el Parque Cabañas de Tres Arroyos y la municipalidad aduce que está reforestando Foto: Municipalidad de Tres A

Algunos políticos se dedican a “Caranchear”

Sobre las críticas que recibió por parte de algunos sectores de la oposición el intendente Sánchez indicó:

“Acá se mezcló todo con algunos medios ambientalistas que rozan los extremos y algunos políticos que se dedican a “caranchear” para ver si políticamente le hacen daño al que hace algo”.

“La verdad es que repusimos 360 eucaliptus que faltaban para que acá a dos años cumplan la función que realmente beneficie al Medio Ambiente y a la gente”.

Piden cesar con el corte de árboles en el Parque Cabañas de Tres Arroyos y la municipalidad aduce que está reforestando Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Sobre el fallo judicial

Sánchez también se refirió al fallo judicial de diciembre de 2021 del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Bahía Blanca para que cese la tala, corte, extracción y/o mutilación del arbolado púbico en todo el partido de Tres Arroyos.

“Lo que decía ese fallo judicial es que paráramos la tala, cosa que repito, no hay tala. El juez no se informó ni se asesoró bien; ni siquiera nos preguntó por qué ni para qué lo hacíamos y saca un dictamen que dice dejar la tala sin efecto. Cuando sale eso nosotros ya habíamos terminado la primera etapa, la primer poda”, repito , no tala”.

“Después de dos años nosotros estamos obligados por la naturaleza a terminar las otras filas, porque si yo dejo crecer mucho más las otras plantas que pusimos hace dos años, no puedo poner las nuevas al lado porque le quita sombra y humedad y la planta no prospera”.

“Es un fallo que no puede frenar por ignorancia lo que estamos haciendo. Yo hablé con varios ingenieros forestales que estuvieron presentes en el lugar y todos coincidieron que había que hacer el trabajo”.

“Me parece que estamos gastando “pólvora en chimangos” sobre algo que está correctísimamente bien hecho y quien se asesore y conozca del tema lo sabe. Tomamos una decisión política bien consensuada con los que saben del tema” – finalizó Sánchez.