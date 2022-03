En la tarde del día miércoles, el Intendente Carlos Sánchez dejó inauguradas las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos correspondientes al año 2022.

El acto se inició con el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera Bonaerense; se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, y luego se leyeron notas de adhesión al comienzo de un nuevo año legislativo.

A continuación el discurso completo del Intendente Carlos Sánchez:

Como representante y responsable del Poder Ejecutivo local, tengo el orgullo y el compromiso que se me diera nuevamente la posibilidad de estar en este Honorable Concejo Deliberante, dando inicio una vez a las Sesiones Ordinarias, en este caso, del año 2022.

Este espacio, en donde muchos legisladores han logrado escribir parte de la historia de nuestro distrito, es el máximo símbolo institucional de democracia en Tres Arroyos, y hoy nos recibe para dar inicio a un nuevo año legislativo.

Aquí, se encuentran quienes a través del voto popular nuestros vecinos han designado como las personas que consideran más idóneas para representar sus voluntades. La democracia nos permite madurar como sociedad, y elegir en cada acto electoral, a aquellos ciudadanos que durante cuatro años defenderán el crecimiento de un distrito, de una provincia y de éste, nuestro amado país.

En las últimas elecciones legislativas, el partido político que me eligió y me dió el lugar, una vez más, en el 2019, para ser candidato a intendente, NO logró obtener la mayoría que sí logramos tener en otras oportunidades.

Y como ya he dicho en otras ocasiones, esa mayoría jamás fue utilizada, por parte del vecinalismo, para tomar decisiones arbitrarias, legislar soberbiamente, o convertir a éste poder estatal, en una simple escribanía al servicio del ejecutivo.

Al contrario, el Movimiento Vecinal, siempre ha intentado consensuar, dialogar con las distintas fuerzas políticas y, principalmente, abogar con humildad, por el bienestar de todos los tresarroyenses.

De hecho, invito a revisar el digesto, para corroborar, que más del 90% de las ordenanzas aprobadas en los años en los que el Movimiento Vecinal tenía mayoría de concejales en este recinto, han sido acompañadas unánimemente.

El porcentaje restante fue para defender un presupuesto sustentable, cosa que no ha ocurrido en los últimos tiempos.

Venimos de años difíciles mundialmente, en lo económico, en lo sanitario y en lo social, y Tres Arroyos no fue ajeno a esta situación. Pero los tresarroyenses tenemos una capacidad indiscutible de ingenio y de poder reinventarnos para salir adelante, y allí es donde debe estar el Estado para acompañaresa lucha y ese crecimiento.

La administración vecinalista ha sido desde sus comienzos, y así lo pretende seguir haciendo, equilibrada en sus ingresos y egresos. En promedio, en estos 26 años de permanencia en el manejo de los fondos públicos, siempre se priorizaron los salarios, las horas extras, los proveedores y los servicios. Y gracias a eso no ha requerido en todo este tiempo salvataje económico alguno de parte de Nación o Provincia para el pago de sueldos y aguinaldos, salvo al inicio de la pandemia, que fue igualitario para los 135 municipios.

Pero las cosas han cambiado, en la aprobación de los últimos dos años del presupuesto, donde la autorización de éste Concejo Deliberante para la actualización de las tasas no acompaña la inflación anual correspondiente, estando muy por debajo de la misma, cuando ésta ha promediado el 50%anual.

La actualización aprobada por la oposición fue del 27% para el 2021, y el 28% para el 2022.

El cumplimiento de los servicios con los costos aumentando, como son el combustible, los medicamentos, los salarios, empezó -como lo veníamos previniendo-, a ser un problema económico-financiero por el descalce entre el ingreso y el egreso. MATEMÁTICA PURA.

La sociedad elige. Pero también exige.

Principalmente a sus representantes designados y eso indica una gran madurez, y es por ello que con madurez y estando a la altura de lo que los vecinos esperan de nosotros, aquí, se deben plantear más que nunca el diálogo, las ideas y los debates de manera tal que se vean reflejadas siempre lasprioridades del presente y el futuro de esta ciudad y sus localidades.

Prueba de ésta madurez, sería para los vecinos tresarroyenses, poner en la agenda legislativa y ejecutiva, la aplicación de variables polinómicas a la hora de la elaboración del presupuesto.

Éstas variables serían una alternativa justa para los tiempos inflacionarios que corren, y así darle sustentabilidad a los servicios municipales.

Los Concejos Deliberantes, en general, a mi entender se han creado para controlar, colaborar y legislar los cambios de nuestra sociedad a mediano y largo plazo, PERO NO, para CO GOBERNAR y menos para oponerse sin justificación, mediante medidas y/o chicanas, pensando o buscando en ganar la próxima elección. Ese es el peor camino para el ordenamiento y el crecimiento de una comunidad.

Mucho tiempo y energía se pierde en esa competencia y no se lograrán jamás los objetivos que todos necesitamos y soñamos.

Prueba de lo que digo son las consecutivas desaprobaciones de las rendiciones de cuentas anuales que nunca fueron aprobadas por la oposición (porque con el diario del lunes), las cosas se ven distintas y plagadas de denuncias públicas que con el pasar del tiempo se demuestra que no son reales, pero como contraparte, año a año, el Tribunal de Cuentas, que es el máximo contralor provincial de los actos de gobierno municipales, ha aprobado cada una de las rendiciones que han sido elevadas sistemáticamente.

Dicho esto, propongo a toda la clase política local, ya sea desde el oficialismo o a quienes le tocan ejercer el rol de oposición, que reflexionemos, planteemos debates serios, proyectos a mediano y largo plazo, ideas que estén despojadas de competencias políticas, mezquindades e intereses particulares.

La situación del país y del mundo, con pandemia, crisis económicas, y ahora, conflictos bélicos, no hace las cosas fáciles para nadie, pero la casa grande de los tresarroyenses debe conservar su institucionalidad y sustentabilidad, y con ello, la estabilidad para funcionar en beneficio de todos los vecinos.

En este sentido, y como buen ejemplo, tenemos como objetivo de este año, la creación de la Dirección de Tierras y Hábitat, para trabajar en conjunto con la comisión existente, y de ésta forma, darle un orden a la difícil situación habitacional que es innegable. Queremos además continuar con la gestión de obtención de más planes de viviendas.

Por otra parte, continuaremos perseverando en la defensa al derecho a la educación, apostando y priorizando la mejora y construcción de escuelas, ampliando las ofertas académicas en CRESTA y por supuesto, el avance del Polo Educativo Deportivo.

Asimismo, continuaremos trabajando por el crecimiento del Parque Industrial, con más obras y servicios, impulsando y gestionando la obra del ferrocarril, acompañado, por supuesto, con el cuidado del medioambiente.

Seguiremos impulsando el crecimiento de cada una de las localidades, como ya se ha demostrado con diferentes obras y la creación de sub - delegaciones; apostamos a que cada una desarrolle su potencialidad, ya sea turística o rural.

También continuaremos priorizando la OBRA PÚBLICA, el AGUA POTABLE, más cloacas y cordón cuneta para los barrios, como así también avances en pavimentos y luminarias.

Reforzaremos también las inversiones y mejoras en todo lo que respecta a la seguridad y el tránsito, ampliando las tecnologías existentes y reforzando los recursos humanos para brindarle a los vecinos un mejor servicio, siendo conscientes del crecimiento del distrito y su lógica demanda de atención y acción en este aspecto.

Un principal hincapié quiero hacer en este punto. EL PERSONAL DE SALUD. En los últimos dos años se ha llevado la tarea más ardua y sacrificada y es por eso, que a ellos, va mi más sincero agradecimiento.

También, los recursos económicos se han dirigido primordialmente a éste área, y se han administrado con tal eficiencia, que nos dió la posibilidad de incorporar, por ejemplo, al Centro de Salud Municipal un planta de última tecnología para la fabricación de oxígeno propio, esto no solo nos permitirá brindar seguridad en el abastecimiento, sino también, economizar gastos que anteriormente setercerizaban.

Otro punto, que con la gestión vecinalista hemos priorizado, es el cuidado medioambiental. Logramos ser ejemplo en la provincia por el tratamiento de residuos y la eficiencia de las plantas de separación, pero no nos quedamos cómodos, no se logró la perfección aún, queda mucho por aprender y aplicar.

Es por ello, que esperamos que, después de 4 años de gestión para lograr la instalación de un BioDigestor en la planta de separación de residuos de Tres Arroyos, logremos finalmente cumplir esa meta, y es en este sentido, como en todas las demás áreas, que pido a los señores y señoras concejales, y a todos los actores políticos locales, que se involucren y, como dije, alejándonos de competencias políticas innecesarias, que se trabaje para que Tres Arroyos siga siendo ejemplo de un municipio sustentable y consciente con el cuidado del medio ambiente.

En este cuerpo deliberativo, se han debatido cuestiones esenciales para el funcionamiento de la gestión municipal, y aunque no en todas se ha logrado acuerdo, desde el Poder Ejecutivo, estamos esperanzados en que no se permitirá que la competencia política obstaculice o desdibuje el fin mismo de la política, esto es, el compromiso asumido con cada uno de los habitantes de este distrito.

Ese compromiso, requiere que la responsabilidad en el cargo dure desde el minuto uno de campaña electoral hasta el último día de su mandato.

Cuando en cada caso particular, cada uno de ustedes, y quien les habla, tomamos la decisión de participar en política, seguramente lo hemos hecho con la idea de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, sigamos en ese camino, sigamos poniendo como prioridad el presente y el futuro ante todo, que las oportunidades políticas que encontremos tengan como prioridad a cada uno de las personas que nos eligió para representarlos.

No es fácil, siempre hay renunciamientos: personales, familiares, profesionales, pero tenemos la enorme responsabilidad de escribir el futuro y hacer historia en un distrito, y para ello se requiere ingenio, inteligencia, madurez y perseverancia. Pero por sobre todo, respeto ante quienes votaron para que estemos hoy aquí.

Como máximo representante del Poder Ejecutivo, debo decirles señores Concejales y Concejalas, que las puertas de mi despacho, están y estarán siempre abiertas para compartir, debatir y plantear ideas, o simplemente para poder resolver alguna inquietud, sin mirarnos como adversarios, todo lo contrario, no estemos en campaña permanente.

Planifiquemos juntos. Debatamos todo lo que sea necesario y legislemos a conciencia, con responsabilidad y respeto honremos a nuestra patria chica.

No quiero poner límites al futuro de nuestro distrito, porque las fuerzas de cada uno, conjugadas en beneficio de todos, es una potencia tanto o más fuerte que la que cualquiera de nosotros pueda imaginar.

Dejemos de lado por un instante banderías y prejuicios, costos y beneficios, afrentas y rencores. Seamos ejemplo de un pueblo trabajando juntos, sin grietas, unidos, hermanados unos con los otros pensando en un objetivo superior a cada uno de nosotros mismos, pensando en un Tres Arroyos pujante para las próximas generaciones, para nuestros hijos y para nuestros nietos

CONCEJALES, FUNCIONARIOS, TRABAJADORES Y COLABORADORES, HOY NOS TOCA A NOSOTROS SER RESPONSABLES Y COMPROMETIDOS PARA LOS TIEMPOS QUE SE VIENEN.

Seamos dignos de cada uno de los vecinos que ha depositado en nuestras manos las esperanzas de un futuro mejor.

A partir de este momento DEJO INAUGURADAS LAS SESIONES ORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TRES ARROYOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.