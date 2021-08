“Los problemas son distintos en cada zona, en el conurbano la principal preocupación es la inseguridad, en el interior los problemas son el trabajo, producción y educación , eso no significa que no haya también temas de inseguridad”.

“ Hace quince años que con Rodríguez Larreta salimos a la calle a escuchar a los vecinos , lo hemos hecho en momentos buenos y no tan buenos, y escuchando siempre se aprende, se mejora y se corrige ”.

“ Tenemos que hacer que los chicos vuelvan definitivamente a la escuela , no que estén una semana si y otra no”

“Un país donde los ciudadanos se sienten seguros es un país donde los delincuentes se los detiene se los condena y cumplen la condena. Lo primero que tenemos que hacer es poner a los policías en la calle y cuando estos trabajan de manera preventiva, no puede ser que ese delincuente entre por una puerta y salga por otra, pasa con el que roba a mano armada, con el que viola etc. Esa cosas no pueden suceder”