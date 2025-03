Desgarrdor testimonio de la tresarroyense Victoria Doeyo quien permaneció más de 12 horas sobre un techo afectada por las indundaciones en Cerri

El gran temporal que azotó Bahía Blanca y la zona dejó miles de testimonios dramáticos y desgarradores sobre lo sufrido por muchas familias.

Victoria Doeyo es oriunda de Tres Arroyos, vive junto a su marido Raúl Roldos oriundo de De la Garma y sus dos hijitos en la localidad de Cerri y tuvieron que permanecer más de 12 horas sobre el techo de su casa cuando la inundación los sorprendió.

Aislados y a la espera de ayuda Vía Tres Arroyos se hizo eco de su desesperado pedido y comenzó el seguimiento de su situación.

Miles de seguidores de nuestra página de Facebook viralizaron el video y no solo comenzaron a replicar la noticia para mostrar su solidaridad sino que, dentro de las posibilidades de cada uno, buscar a través de distintos medios, la forma de ayudar a Victoria y su familia.

Finalmente la familia pudo ser rescatada y horas más tarde llegaron a Tres Arroyos donde nos recibieron para brindarnos su conmovedor testimonio.

“Recién ahora caemos de la situación que pasamos - inicia Victoria - ayer era todo sobrevivir. Lo único que nos importaba era sacar a los nenes de ahí, que mi nene más grande de 12 años, que es el que más entiende no se ponga tan mal”.

“Lo que trataba de hacer con la poca señal que teníamos era mandar un videíto en el cual se entienda bien donde estábamos y que necesitamos sí o sí auxilio, porque subía el agua de una manera terrible. Había más de 2,5 metros de agua que nos llegaba al techo y no sabíamos cómo manejarlo”.

Sobre el techo de losa de su casa Victoria y Raúl no solo estaban afectados por su propia situación, las imágenes dantescas que se observaban a su alrededor no eran nada fáciles de asimilar

“No éramos solo nosotros – continúa Victoria – Eran nuestros vecinos. Fue super chocante para nosotros ver a los vecinos de en frente. Se cayeron del techo, no los vimos más. Fue horrible, sentir que no podíamos ayudar a nadie”.

Desgarrdor testimonio de la tresarroyense Victoria Doeyo quien permaneció más de 12 horas sobre un techo afectada por las indundaciones en Cerri

Raul Roldos: “Lo único que pido es tener salud para seguir trabajando, yo sé que voy a volver a tener lo que tanto nos costo”

Por su parte Raúl expresó sobre lo sucedido: “No solo nos tocó a nosotros, les tocó a muchas familias. Tengo mucha impotencia, mucho dolor. Lo material se fue. Yo lo único que pido es tener salud para trabajar, para seguir trabajando. Yo sé que voy a volver a tener lo que tanto nos costó”.

“Pero lo más desesperante, como dijo Victoria, es ver a la gente queriendo salvarse. Ver a un papá y a una mamá con una criatura de dos años flotando y pidiendo auxilio fue tremendo”.

Victoria prosiguió el relato:

“Nosotros estábamos sobre una losa, pero los vecinos que tenían techo de chapa se resbalaban, se caían. La vecina que teníamos sobre el lado izquierdo vivía es una casa prefabricada. Estaba sola con los nenes y como fue tan rápido el ingreso del agua, hizo un hueco en el techo en el cieloraso y pudieron trepar y por suerte salvarse y salvar a sus nenes”.

Durante la difícil situación que atravesaron Victoria y Raúl nada pudieron rescatar de su casa, literalmente llegaron a Tres Arroyos con lo puesto:

“Lo único que atiné fue a agarrar una camperita y el chalequito de mi nene más chiquito. Pensábamos que, en algún momento, la única opción sería tirarnos al agua”.

Victoria dio además detalles de lo sucedido y mencionó que la lluvia torrencial empezó a las 5 de la mañana.

“Cerca de las 9 empezó a entrar agua por la puerta y le dije a Raúl que nos preparemos para subir al techo, no sé, sentía algo feo; de repente miramos por el ventanal del patio y veo más de un metro de agua. Ahí decidimos subir al techo, agarre los nenes, manotee las camperitas y al instante explotó la ventana y se inundó todo”.

“No teníamos mucha señal, no había luz, no teníamos comida para los nenes, no teníamos agua. Estuvimos casi hasta las 8 de la noche en el techo y hasta las 4 de la tarde llovió torrencialmente”.

Raúl agregó: “El agua pasó de estar a 20 centímetros a 1,80 en poco tiempo. Yo me subí a la escalera casi con el agua al cuello. Fue impresionante la velocidad y la agresividad que tenía”.

El día despues

Raúl trabaja en EDES una empresa eléctrica de Bahía Blanca mientras Victoria es ama de casa al cuidado de sus niños y tiene emprendimientos de venta de ropa.

La familia tiene pensado quedarse en Tres Arroyos hasta que baje el agua y puedan volver a Cerri “No sabemos lo que quedó” pero eso queda en segundo plano – expresa Raúl - Yo agradezco, poder tener a mi familia al lado mío y haber sobrevivido a esta situación”.

“Lo único que puedo hacer es agradecer a cada persona que estuvo todo el tiempo mandando mensajes, comunicándose, buscando ayuda para que vayan a evacuarnos. De parte de toda mi familia agradecerles y llevarles la tranquilidad de que estamos bien porque se preocuparon mucho realmente. Llevarles la tranquilidad que estamos bien, ya estamos a salvo y que la fuerza está para volver a empezar”.

Victoria agregó: “Hoy por ahí pienso en lo que perdimos que es un montón, perdimos un montón de años porque nos costó muchísimo tener nuestra casa. Fue un esfuerzo terrible. Hace cuatro años que estamos allá (en Cerri) y que venímos luchándola”.

“Hicimos nuestra casa con un Crédito Procrear, el albañil nos pasó un presupuesto y cuando nos faltaba poco para pagarle nos estafó, desapareció y dejó la casa sin terminar. Después nosotros hicimos un montón, pintamos nosotros, pusimos cerámicas, pisos, cuando logramos meternos adentro, nos agarró la tormenta del año pasado y nos tiró la casa. Dos veces remontamos, estábamos re felices y ahora nos pasa esto, es como que no queremos ir más a Cerri” – finalizó.