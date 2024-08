Luego de la suspensión de la Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos por una supuesta agresión tanto física como verbal de la concejal Daiana De Grazia a la secretaria del Cuerpo, Rocío Liebana, lo concejales de Juntos brindaron una conferencia de prensa para hablar de lo sucedido, y en la cual brindaron su apoyo a De Grazia y denunciaron la alteración de expedientes.

La presidente del bloque de concejales Marisa Marioli inició la conferencia brindando su apoyo a la concejal involucrada.

“Desmentimos totalmente que haya sido un episodio de violencia tanto físico como verbal, porque estábamos presentes en la situación yo y la secretaria del bloque y no fue así el episodio. Vamos a brindar todo nuestro apoyo a la concejal De Grazia”.

Y continuó: “Esto surge a partir del expediente de seguridad y cámaras que teníamos que tratar hoy en sesión. El expediente hoy a la mañana fue alterado y se observaron irregularidades. Presentamos una nota manifestando esas irregularidades y alteraciones y responsabilizando por la situación a la presidente y a la secretaria del Concejo Deliberante porque son quienes tienen el resguardo de los expedientes que se realizan”.

“Había falta de folios adjuntados que no estaban en el expediente. Ese expediente no estaba en secretaría estaba en el bloque del Movimiento Vecinal solicitando firmas que no estaban en el expediente. Eso es una irregularidad porque lo que se agrega a un expediente sin foliar y con firmas posteriores a la reunión que se había hecho no es una situación que corresponde hacer”.

De Grazia y Marioli denuncian a Redivo y Liebana por alterar expedientes Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Por su parte Daiana De Grazia la principal protagonista del suceso indicó: “Me siento acompañada por el bloque y desmiento lo que han dicho Mara y Rocío. Si es cierto que hubo una gran desprolijidad y todo esto surge por el reclamo o denuncia que le hemos hecho a Mara y Rocío por las alteraciones que surgieron en este expediente que fue alterado posteriormente a la Comisión Deliberativa, además no se hizo un llamado a la Comisión de Hacienda, no se trabajó un nuevo expediente con la Comisión de Hacienda y esas irregularidades nosotros no las podemos permitir”.

Al referirse a la acusación de violencia De Grazia indicó: “Se hizo para despejar el objeto del tema de hoy que es el tema de las cámaras y la alteración de expedientes, la mejor manera de sacar ese tema de lugar es generar este teatro que han armado”