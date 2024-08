Un bochornoso y violento episodio entre la concejal Daiana de Grazia y la Secretaria del Concejo Deliberante, Rocío Liebana, causó la postergación hasta el día lunes de la 11va Sesión Ordinaria que se iba a realizar este jueves 1 de agosto.

Luego del cuarto intermedio acordado por los cuatro bloques de concejales con la presidencia del Concejo Deliberante; Mara Redivo y Rocío Liebana se expresaron sobre lo sucedido y hablaron de un caso de violencia verbal y física.

Mara Redivo, presidente del Concejo Deliberante indicó: “Hoy ocurrió un hecho grave en la Secretaría del HCD, hubo un hecho de violencia no solo verbal sino física, hacia una autoridad del Concejo Deliberante, más precisamente hacia la secretaria Rocío Liebana. No vamos a permitir que haya violencia adentro del HCD”.

“Lamentablemente estamos acostumbrados a que la concejal sea agresiva. Desde comienzo de este año las agresiones fueron continuas. En las Comisiones hay mal ambiente por cómo trata al resto de los ediles. Hoy se pasó el límite que fue la violencia física hacia Rocío y eso no lo vamos a permitir”.

“Desde la presidencia le pedimos a Rocío un descargo por escrito para seguir todos los pasos administrativos”

Luego Redivo hizo mención al contexto en el cual sucedió el bochornoso espectáculo e indicó que fue por el expediente referido al Centro de Monitoreo.

Se suspendió la Sesión del Concejo Deliberante por una pelea entre De Grazia y Liebana Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Por su parte Rocío Liebana indicó que: “Fue un mal momento el que pasé. Agradezco a todos los concejales que me están apoyando. No estoy acostumbrada a este trato. Una cosa es discutir desde la política con debate y consenso y otra muy distinta es el maltrato.”

En sus palabras Liebana expresó que el expediente sobre las cámaras de monitoreo lo tenía ella en su poder: “la concejal (por De Grazia) lo fue a pedir al bloque y cuando ingresó ya lo hizo de mala manera; voy a la Secretaría y le doy el expediente que me había pedido y me pidió privacidad. La Secretaría es mi lugar de trabajo, pero ella me pidió que me retire, se levantó de la silla y me sacó a los empujones para cerrarme la puerta en la cara”.