Continúa el paro y las medidas de fuerza llevadas adelante por los trabajadores de Intesar que se encuentran manifestándose sobre la Ruta Nº 3 reclamando el pago de algunas quincenas adeudadas y de la continuidad laboral de sus trabajadores.

Son más de 300 los trabajadores afectados por la falta de pago de sus salarios.

Continúa el paro y las manifestaciones de los trabajadores de Intesar. foto tomada el 24/8/2021 día del comienzo de las manifestaciones (Foto: Vía Tres Arroyos)

Valentín Tedesco Secretario de UOCRA seccional Azul, de la cual depende la seccional tresarroyense indicó que:

“Comenzamos con esta medida de fuerza el día martes, porque sus quincenas no estaban depositadas y no había certeza de cuando iban a cobrar los trabajadores, además de no haber certezas sobre la continuidad de la obra en la cual trabajan 300 trabajadores”.

La obra en cuestión es de Intesar, un tramo de alta tensión LK500 que va de Bahía Blanca hasta Mar del Plata.

“En Tres Arroyos esta obra comenzó en el 2014, - continuó Tedesco- con muchos altos y bajos porque se paralizó un tiempo. Hoy a los trabajadores se les adeudan dos quincenas y tampoco se sabe a ciencia cierta si la obra se continuará debido a que todavía no se autorizó la actualización de valores, ya que fue cotizada en el 2014 y con la inflación quedó muy devaluada”.

La protesta se está realizando en la Ruta Nº 3 y 85, son 200 obreros tresarroyenses los que se encuentran afectados por estas medidas.

“Este martes tenemos una nueva audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo pra intentar destrabar el conflicto” - finalizó Tedesco.

