Con una intervención artística de libros abre la 31º Feria en la Sarmiento de Tres Arroyos

El próximo sábado 5 de octubre dará comienzo la 31º feria del Libro de la Biblioteca Sarmiento de Tres Arroyos con una intervención artística de libros que podrá apreciarse desde las 17:30 horas.

Tras las palabras inaugurales del presidente de la comisión de la entidad, Alberto Foulkes, se podrá apreciar la interesante propuesta creada por María Cristina Suriá y Ana María Ardenghi.

A las 20 horas en tanto, la escritora, diplomática y doctora en Letras, María Sol Durini presentará su charla “La marioneta: su historia”.

Sobre la Intervención artística

Cuando los libros ya no se leen, están abandonados en muebles o cajas, dejaron de ser atractivo, pueden despertar la creatividad, en quienes comienzan a verlos de otra manera. Por eso surge la intervención artística sobre él.

Una intervención, en el ámbito cultural, es la modificación de una obra existente. Desde siempre, se leen poesías con música o cuentos con ilustraciones. Pero también se modifica una obra que ya no se lee, por su estado, porque no es de interés o porque en realidad, es una recopilación de artículos encuadernados que ya no tiene vigencia, entre otros.

El estado del libro, provoca e inspira al artista, por su color, textura, palabras, la creación de una composición que emerge desde el interior del mismo. Y es una historia dentro de otra historia. ¿Y qué sucede cuando el libro está impecable y sus hojas finamente alineadas? Es la superficie ideal para plegar.

Del mundo del Origami, plegar y producir figuras sin uso de tijeras ni pegamentos, 100% eco sustentable, y te puede acompañar a todas partes.

Es económico. Es poesía y juegos de formas.

Es matemática e ingeniería haciendo cálculos.

Es Ciencias Sociales.

Lleva mucha concentración en el proceso y satisfacción en el resultado. Tiende un puente entre el que lo hace, y el que contempla. Es un lenguaje más del arte. Es, en definitiva, prolongar la vida de un libro.