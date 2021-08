Carlos Ávila tiene 62 años, hace 51 que vive en Claromecó. Los primeros 11 años de su vida los vivió en Orense.

Está casado con María Angélica Souto tiene 4 hijos, 8 nietos y un bisnieto.

Hay una palabra que lo define a la perfección: Trabajador.

Incansable, de a ratos, así lo demostró tras su paso por el Ente Descentralizado de Claromecó. Era lo más común del mundo encontrarlo trabajando palmo a palmo con el personal Municipal, involucrándose y siguiendo de cerca, cada uno de los trabajos que en su querido Claromecó se realizaban, siempre con las botas en el barro, literal y metafóricamente hablando, en los buenos y en los malos momentos.

Carlos Ávila es el primer precandidato a concejal por la Unión Cívica Radical en la interna que se disputará dentro de JUNTOS, en las próximas PASO 2021.

Vía Tres Arroyos (VTA) dialogó con Carlos Ávila (CA), sobre sus proyectos, sus intereses, y también sobre su mayor sueño.

Carlos Ávila con su familia (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: Pregunta obligada y parafraseando el slogan radical de la campaña: ¿Cuándo se animó a dar el paso en la política?

CA: “Siempre estuve trabajando en alguna institución, Mi paso por el Ente Descentralizado me hizo tomar conocimientos sobre cómo trabajar algunas cuestiones que se pueden convertir en proyectos, me fui involucrando de a poco”.

“Al principio, luego de mi salida pensé en utilizar la Banca Ciudadana, no estaba decidido a participar en política pero me llamó por teléfono Gonzalo Cabrera, el presidente de la Unión Cívica Radical, tuvimos una larga charla y varias reuniones”.

“Le comenté mi idea de tener una mirada muy amplia hacia las localidades, presenté eso como mis bases de la campaña y de a poquito todo fue avanzando”.

“Lo Charlé mucho con mi familia, con mi mujer y con todos mis hijos y con su aval decidí sumarme a la propuesta del radicalismo”.

“Mary es una apasionada de la política – prosiguió Ávila - nunca le han dado la oportunidad de desarrollarse en ese ámbito, pero ella en silencio sigue trabajando y ayudando a muchas familias de Claromecó fue la primera que me apoyó me pidió que no pensara en mí sino en mis proyectos que pueden cambiar la vida de los pueblos”.

Facundo Manes y Carlos Ávila (Foto: Vía Tres Arroyos)

“Ante todo dejé en claro que mi compromiso iba a ser full time y pretendía que mi equipo de trabajo tuviese la misma actitud”.

“Estoy en una etapa de mi vida en la que puedo tener el tiempo para hacerlo. Mis hijos ya son grandes. Durante 5 meses trabajo con mi mujer en el negocio y durante el resto del año trabajó en albañilería. Trabajé toda mi vida no sé hacer otra cosa más que trabajar”.

“Me terminó de convencer la idea del radicalismo de tener como precandidatos a vecinos de las localidades, junto conmigo está en 3er lugar Lucas Britez de Claromecó y en 4to Marisa Marioni de Orense”.

VTA: ¿Cómo va la Campaña?

CA: “Yo soy nuevo en esto de las campañas, pero Daiana y los chicos que me acompañan ya tienen varias en su haber”.

“Es una campaña electoral distinta por el contexto de la pandemia, organizamos reuniones en algún barrio o en alguna localidad siempre al aire libre con pocas personas, no vamos grupos grandes para que la gente no sienta temor a las aglomeraciones y tratando de hacer llegar nuestras propuestas y utilizar otras herramientas para hacerlo”.

“Por eso, agradezco mucho a los medios de comunicación porque es una manera de no invadir a la gente y hacer conocer nuestros proyectos, nuestras ideas para llegar a la mayor cantidad de personas posibles”.

Carlos Ávila encabeza la lista de precandidatos de la UCR (Foto: Vía Tres Arroyos)

“Estoy muy contento, principalmente por el respeto de la gente, nos escuchan con mucha atención. En el caso mío les dejo muy clarito que este es mi primer paso en la política como candidato en unas legislativas”.

“Recorrimos mucho las localidades, les voy contando los proyectos que tengo para cada una de ellas, a qué apuntamos”.

“Lo mismo en la ciudad cabecera, recorremos los barrios y nos llevamos un montón de información, que Daiana De Gracia, aprovechando su actual función en el Concejo Deliberante, se encarga inmediatamente de comenzar a buscar las soluciones que se necesitan”.

“Interactuamos con la gente de la forma más sincera y sencilla posible, tenemos buenas propuestas para las localidades, creemos que como representan el 20 % de la población del Distrito de Tres Arroyos, también la obra pública debería ser del 20 % para las localidades”.

“Apuntamos también a mejorar los presupuestos para las localidades, ya que el 70% se va sueldos”.

VTA: Como ex delegado del Ente Descentralizado de Claromecó, no solo conoce muy bien las necesidades de la principal villa balnearia del Distrito sino, también por el contacto permanente con cada uno de los delegados, la realidad de todas las localidades. Sin descuidar la ciudad cabecera, apunta sus cañones al desarrollo de los pueblos.

CA: “Si claro, es mi principal objetivo. Por ejemplo, nuestra visión es que hay que pedir dos puntos más de coparticipación, serían 21 millones de pesos más que recibiría Claromecó”

“La villa creció de manera exponencial en lo privado, hay muchas obras que se necesitan en las cuales el Estado Municipal, Provincial y Nacional ha perdido terreno. Faltan un montón de obras de infraestructura, obras pluviales de cloacas, de asfalto, de extensión de red de gas y agua, etcétera, que cada vez están más postergadas y cada vez son más complejas porque el proceso tan dinámico de expansión de viviendas es muy grande. Hay obras muy necesarias y muy grandes que requieren el aporte Provincial o Nacional para su ejecución. Lo mismo pasa con el resto de las localidades.”

Carlos Ávila encabeza la lista de precandidatos de la UCR (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: ¿Cuáles son los ejes de su campaña?

“Mi pasó por el Ente me permitió conocer algunas realidades. Desde el primer día que estuve a cargo, mi objetivo fue optimizar recursos, ya sea cambiando sistemas laborales o mirando de qué manera se podía hacer economizar los recursos municipales”.

“Por ejemplo – indicó Ávila - tener una Hormigonera Municipal nos permitiría realizar un gran ahorro y ese ahorro podría destinarse a la construcción de viviendas sociales que es una de las falencias que tiene la ciudad”.

“Eso nos permitiría también tener la Bloquera en el mismo lugar y bajar considerablemente los costos de los bloques porque a la hormigonera llegaría el cemento a granel cuyo costo es considerablemente menos que en bolsas. También nos permitiría elaborar otros subproductos, pensamos también en una trituradora de plástico”.

“San Cayetano lo está haciendo hace 9 años con un resultado fenomenal. Estuvimos en la planta de esa ciudad hace unos días, trabajan en ella tres personas, está todo computarizado es un sistema muy ágil y muy simple. Se elaboran tres sistemas de hormigón diferentes que se utilizan para distintas construcciones”.

“Otro proyecto muy interesante con respecto al Medio Ambiente es la construcción de una barrera de contención flotante a 10 km de Claromecó para intentar parar los plásticos que vienen arroyo abajo hacia el mar, es un proyecto muy sustentable, los plásticos recolectados pueden ser reciclados y estarías a 15 km de la planta de reciclado de San Francisco de Bellocq. La idea también es construir dos más en puntos estratégicos para seguir frenando la contaminación y sacar por otras partes plástico acumulado”.

“Tenemos falencias en los sistemas de salud de las localidades principalmente con las especialidades. El jueves pasado se logró gracias al trabajo de Daiana, un viejo proyecto en el cual se pedía ampliar los días de atención de las consultas médicas”.

“Hay dos proyectos muy interesantes con salidas laborales, para San Francisco de Bellocq y Copetonas.”

“En San Francisco – prosiguió el precandidato - ya estuve hablando con la Sociedad de Fomento, la idea es construir dos Hornos de Ladrillos que asegurarían la demanda que hoy tiene Claromecó y el Balneario Orense donde hay una demanda muy grande de materiales por las muchas construcciones que se están realizando; eso abarataría mucho los costos porque hoy el ladrillo común se trae de Lobería”.

“Presenté mis proyectos con una mirada muy grande hacia las localidades, hacia la igualdad social”

Carlos Ávila encabeza la lista de precandidatos de la UCR (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: Luego de su renuncia como delegado del Ente Descentralizado, ¿Cómo es su relación con el resto de las fuerzas políticas?

“Tengo muy buena relación con el resto de los Bloques porque por mi paso por la gestión anterior recibí mucha ayuda de todos ellos”.

“Soy una persona que mira hacia delante no me detengo mucho en el pasado. En lo laboral proyecto mucho. Cuando terminó con un trabajo quiero comenzar otro inmediatamente, no me gusta detenerme siempre tengo en carpeta 4 o 5 proyectos para desarrollar e ir trabajando sucesivamente en ellos, cuando se concreta uno, me desvivo para comenzar con el siguiente, así es mi vida, siempre con ganas de trabajar y cambiar cosas”.

“Quiero que mi paso por la política tenga un fin y ese fin es cambiar realidades”.

El Sueño de un Claromecó independiente

VTA: Desde hace muchos años lograr la autonomía de la principal villa balnearia del distrito, ha desvelado el sueño de más de un claromequense, ¿Qué opina al respecto?

CA: “Seguramente en algún momento se va a dar la independencia de Claromecó de Tres Arroyos. Hace varios años, alrededor de 400 claromequenses trabajamos en un proyecto de autonomía, están todos los estudios hechos”.

“En algún momento se va a dar y vamos a tener una gran experiencia como la que tuvo Monte Hermoso con su autonomía, la diferencia es que, en Monte Hermoso, la autonomía se dio en la parte urbana, no en los campos, y a Claromecó le corresponderían alrededor de 50 mil hectáreas”.

“Mientras tanto tenemos que seguir como vamos, y quien esté a cargo del municipio debe tener una mirada muy fuerte hacia el turismo. Nos falta mucho desarrollo en ese punto para aprovechar el potencial que tenemos en nuestras playas”.

“Hace alrededor de 20 años se hizo un estudio socioeconómico sobre el impacto económico qué representa una temporada estival en Claromecó, Reta y Orense y fue muy fuerte, todo ese dinero ingresan a las arcas de Tres Arroyos”.

“Nos hace falta tener un registro y estadísticas precisas de la cantidad de gente que veranea en nuestras playas y de dónde provienen, eso nos permitiría saber, entre otras cosas, hacia donde apuntar las campañas publicitarias para dar a conocer nuestra costa.”

Para finalizar la entrevista Carlos Ávila nos prometió enviarnos una fotografía en particular; “la tengo pegada en la heladera, representa un sueño que tenemos todos los claromequenses.”

Nos alegra saber que Carlos Ávila cumplió su primera promesa electoral: