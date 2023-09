Ataron, golpearon y asfixiaron a un joven para robarle en su domicilio de Almafuerte al 900

Este lunes alrededor de las 10 de la mañana dos delincuentes ingresaron a un domicilio de calle Almafuerte al 900 de Tres Arroyos y tras atar, golpear y asfixiar a un joven se alzaron con la suma de 35 mil pesos y algunos cheques.

Los delincuentes sorprendieron al joven mientras participaba en una clase por Zoom, golpearon la puerta e ingresaron a la fuerza.

Ataron al goben, lo golpearon y hasta aplicaron la técnica del “submarino seco” asfixiándolo para que les revelase el lugar de la casa donde estaba el dinero.

Los malvivientes permanecieron en el domicilio por alrededor de una hora

“Me ataron a una silla, estaba con la boca tapada, los ojos vendados, me daban piñas en el abdomen, la espalda y la cabeza. Me pusieron una bolsa de nylon en la cabeza, me quedé sin aire”, detalló el joven al diario La Voz del Pueblo.

Los delincuentes se llevaron del lugar alrededor de 30 mil pesos en efectivo y una serie de cheques.