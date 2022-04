Cinthia Poulsen Hornum, es licenciada en Bellas Artes, con un periplo en el arte y un curriculum laboral más que interesante.

Comenzó a pintar a los seis años y mientras estudiaba en la Universidad de Buenos Aires viajó a Europa para perfeccionarse y estudiar los museos más importantes del viejo continente.

Es ganadora de varios concursos de pintura, Trabajó en Canal 7 dando clases de pintura en el programa “Chicos Argentinos”, realizó clases de pintura para la empresa mundialmente célebre Faber Castell y en la actualidad trabaja como colaboradora en un concurso Internacional de pintura para niños, organizado por una importante marca internacional de automóviles.

Cinthia Poulsen Hornum, Artista Plástica tresarroyense que decora con sus obras el Palacio Real de España subastará uno de sus trabajos Foto: Cinthia Pulsen Hornum

A mediados de mayo Casa Saráchaga ubicada en calle Juncal 1248 de Capital Federal subastará de manera online una de sus obras.

Al respecto Poulsen Hornum indicó: “Estoy con muchas expectativas es la tercera vez que fui seleccionada. La obra se llama “Bella” es un acrílico con fibra y acuarela de pequeño formato de 40 x21 cm, es una obra que desarrollé en Claromecó, el lugar donde me instalé desde que comenzó la pandemia”.

Para conocer más sobre la subasta:

Casa Saráchaga teléfono (54 11) 48128424

Email: info@sarachaga.com.ar

Dirección: Juncal 1248, Buenos Aires, Argentina.

"Bella" la obra de Cinthia Poulsen Hornum que será subastada a mediados de mayo. Foto: Cinthia Pulsen Hornum

Pero sin dudas el logro más importante de la artista tresarroyense es tener expuestas dos de sus obras en el Palacio Real de Madrid que forman parte de la colección privada de los Reyes de España.

En dialogo con Vía Tres Arroyos Cinthia Poulsen Hornum indicó al respecto:

“Que dos de mis obras estén expuestas en el Palacio Real de Madrid es un logro muy importante y fue un legado de un amigo ya fallecido. En un momento estuvieron en el Palacio de la Zarzuela hasta que fueron trasladadas a su actual ubicación. Recibí la noticia hace poco a través de un mail que me envió el Jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación del Palacio Real de Madrid”.

“Todavía no están expuestas al público pero en poco tiempo más podrán ser vistas por todos aquellos que se acerquen a visitar el Palacio”.

Su talento para las Artes Plásticas comenzó a vislumbrarse cuando aún era una estudiante. Cuando cursaba el 3er año de la facultad comenzó a ser seleccionada para exponer sus obras en distintas Galerías de Buenos Aires.

Fue en aquella época en la cual conoció al empresario Eduardo Constantini.

Cabe recordar que Eduardo Costantini creó en 1995 la Fundación Eduardo F. Costantini. En 2001 a través de la fundación inauguró el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), para el cual donó 226 obras de Arte Latinoamericano de prestigio internacional de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Wifredo Lam, Xul Solar, Joaquín Torres García, Emilio Pettoruti, Cándido Portinari y Antonio Berni, entre otros.

Cinthia Poulsen Hornum, Artista Plástica tresarroyense que decora con sus obras el Palacio Real de España subastará uno de sus trabajos Foto: Cinthia Pulsen Hornum

“Eduardo Constantini fue como mi padrino artístico, me motivó a que terminara mi carrera, me dio empleo en una de sus empresas con la idea de que continuara pintando en Buenos Aires, pero yo decidí regresar a Tres Arroyos porque no me gustan las grandes ciudades”.

“Fui haciendo mi propio camino pero siempre lo tengo presente porque él fue un gran estímulo para mi profesión” - finalizó Cinthia Poulsen Hornum.